Kar ni uspelo drugim, je Atalanti: Italijani zasluženo zmleli Leverkusen

Nogometaši Atalante so zmagovalci letošnje sezone evropske lige. Italijanska zasedba je v finalu v Dublinu premagala nemški Bayer Leverkusen s 3:0. Junak večerja je bil s tremi zadetki Ademola Lookman. Nogometaši Atalante so prvič v zgodovini kluba igrali finale kakšnega od evropskih klubskih tekmovanj in takoj prišli do lovorike. Doslej so imeli sicer v svojih vitrinah zgolj eno trofejo, leta 1963 je zasedba iz Bergama dobila italijanski pokal.

Atalanta – Bayer 3:0 (2:0) Dublin Arena, gledalcev 47.135, sodniki Kovacs, Marinescu in Artene (vsi Romunija); strelec: 1:0 – Lookman (12.), 2:0 – Lookman (26.), 3:0 – Lookman (75.); Atalanta: Musso, Djimsiti, Hien, Kolašinac (od 46. Scalvini), Zappacosta (od 84. Hateboer), Ederson, Koopmeiners, Ruggeri (od 91. Toloi), De Ketelaere (od 57. Pašalić), Lookman, Scamacca (od 84. Toure); Bayer Leverkusen: Kovar, Tapsoba, Tah, Hincapie, Stanišić (od 46. Boniface), Palacios (od 68. Andrich), Xhaka, Grimaldo (od 68. Hložek), Frimpong (od 81. Tella), Wirtz (od 81. Schick), Adli.

Toda danes je zasedba Giana Piera Gasperinija nadigrala Bayer in povsem zasluženo slavila. Čeprav Bayer ni bil ne nevaren, pa tokrat ni zmogel prebiti italijanske obrambe, na drugi strani pa je lastnoročno nemško obrambo raztrgal Lookman z goli v 12., 26. in 75. minuti.

Bayer sezone ne bo sklenil s tremi lovorikami

Bayer tako sezone ne bo sklenil s tremi lovorikami in bo ostal brez evropske lige. Še vedno pa je za farmacevti izjemna sezona z državnim naslovom, v kateri niso doživeli poraza, v soboto pa lahko osvojijo še nemški pokal, ko se bodo merili proti Kaiserslauternu. Za izbrance Xabija Alonsa je to bil šele prvi poraz v letošnji sezoni, a še kako boleč za Leverkusen, ki bi v primeru uspeha lahko naskakoval zgodovinsko trojno krono brez poraza.

Ademola Lookman FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Ekipa iz Leverkusna je doslej osvojila eno evropsko lovoriko, in sicer pokal Evropske nogometne zveze leta 1988. Bayer je imel leta 2002 priložnost tudi za osvojitev lige prvakov, a ga je v finalu ugnal madridski Real z 2:1.

Aleksander Čeferin je tolažil tudi trenerja Bayerja Xabija Alonsa. FOTO: Paul Childs/Reuters

Današnji dvoboj se je začel precej dinamično, obe ekipi sta imeli nekaj obetavnih napadov, a brez pravih zaključkov. Že iz prve prave resne priložnosti so Italijani zadeli. Iz desne strani kazenskega prostora je pred gol podal Davide Zappacosta, Ademola Lookman pa se je odzval veliko bolje od neodzivnega Exequiela Palaciosa in Atalanto popeljal v vodstvo.

Gian Piero Gasperini FOTO: Paul Childs/Reuters

Nato je malo bolj zapretil Bayer, a je blokiran strel Josipa Stanišića končal v naročju Juana Mussa, strel Gianluce Scamacce na drugi strani je zletel prek gola. Lookman pa je kmalu postal junak večera ekipe iz Bergama. Žogo je tokrat sprejel kakšnih 30 metrov od gola Mateja Kovarja, nato pa po kratkem preigravanju sijajno zaključil v daljši vratarjev kot za povišanje vodstva Atalante na 2:0.

Nemci niso našli poti do vrat Atalante

Več so bili pri žogi Nemci, a enostavno niso našli poti do vrat Atalante. Do odmora je z roba kazenskega prostora streljal še Charles De Ketelaere, a je dobro posredoval Kovar, strel Granita Xhake ni bil nevaren za gol Italijanov. V nadaljevanju je Leverkusen iskal izenačenje, a tudi v uvodu drugega dela večjih priložnosti ni bilo. Jermie Frimpong je v 57. minuti z volejem streljal prek gola.

Aleksander Čeferin in irski predsednik Michael D. Higgins FOTO: Andrew Boyers/Reuters

V drugem polčasu so bili nekoliko podjetnejši farmacevti, ki so iskali zadetek, še vedno pa so manjkali pravi zaključki akcij. Tudi Atalanta na drugi strani ni bila pretirano nevarna, a tudi ni rabila biti, saj je imela lepo prednost.

Ademola Lookman je takole zabil svoj tretji gol. FOTO: Ben Stansall/AFP

Vse dvome o zmagovalcu je nato odločil Lookman. Atalanta je v 75. minuti krenila v protinapad, Scamacca je zaposlil 26-letnega Angleža z nigerijskim potnim listom, ta pa je še enkrat več lepo zaključil akcijo. Znova je po hitrem preigravanju izvrstno zaključil, žogo poslal neubranljivo pod prečko in še tretjič ugnal Kovarja. Do konca je sledilo še nekaj strelov, a ti niso bili kaj prida nevarni, izid pa se do konca dvoboja ni več spreminjal.