Luka Kambič prinesel tri točke Koprčanom

Nogometaši Kopra so v uvodnem dvoboju 31. kola Prve lige Telemach ugnali Gorico z 1:0 (0:0). S 14. zmago v sezoni so se trdno zasidrali na četrtem mestu prvenstvene lestvice. Zdaj so pri 49 točkah, dve imajo manj od tretjeuvrščenega Celja. Gorica ostaja predzadnja, deveta z 22 točkami, za Radomljani na osmem zaostaja osem točk.

Tekma na Bonifiki se je začela precej mirno brez pravih priložnosti na obeh straneh. Koprčani so bili nekoliko podjetnejši, po desetih minutah igre pa so bili blizu zadetka. Najprej je po podaji iz kota in zmedi v kazenskem prostoru Gorice na golovi črti posredoval Bernard Karrica, že ob naslednjem predložku pa se je po strelu z glavo Luke Kambiča izkazal vratar Matevž Dajčar.

Kmalu nato so prvič zagrozili tudi Goričani, ko se je Dario Kolobarić sam znašel pred domačo številko 1 Adnanom Golubovićem, a se ta ni pustil premagati. Tik pred koncem prvega polčasa so blizu vodstva prišli Koprčani, a je žoga po strelu Nikole Krajinovića z razdalje zadela vratnico.

Tudi po odmoru so več želje po zmagi kazali gostitelji, ki so napadalno začeli drugi polčas. Svojo terensko premoč so kronali v 61. minuti, ko je Kambič zadel z glavo po predložku z leve strani. Do konca dvoboja je Gorica lovila izenačenje, toda neuspešno. V sodnikovem podaljšku je po napaki goriške obrambe sam pred Dajčarja prišel rezervist Timothe Nkada, a ni izkoristil podarjene zaključne žogice.

Prva liga Telemach, 31. kolo

Petek

Koper – Gorica 1:0 (Kambič 61.)

Sobota

Mura – Kalcer Radomlje 15.00

Domžale – Bravo 17.30

Celje – CB24 Tabor Sežana 20.15

Nedelja

Olimpija – Maribor 17.30