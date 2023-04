Kliton Bozgo je osvojil srca navijačev Maribora in Olimpije

Potem ko mu je leta 1993 propadel prestop v nemški Duisburg, se je Kliton Bozgo znašel na preizkusu v Mariboru. Odigral je pripravljalno tekmo proti Gornji Radgoni, nekajkrat zatresel mrežo, a so Štajerci vseeno oklevali s podpisom pogodbe. Legendarni Branko Horjak ter njegova tesna sodelavca z imenom Herbert, Klančnik in Vabič, so vztrajali, da preprosto mora ostati. Horjak je celo napovedal, da bo Bozga plačal kar sam, če se vodstvo kluba ne bo zganilo. Vse ostalo je bolj kot ne znana zgodovina.

To je bilo obdobje, ko je na slovenski sceni dominirala Olimpija, Maribor pa se je otepal finančnih in organizacijskih težav. Zato je Bozgo že po sezoni in pol končal v vrstah najhujšega tekmeca iz Ljubljane. Štajerci so se zavedali, da ga ne morejo zadržati, ob tem so nujno potrebovali finančno injekcijo, ki je prišla s plačano odškodnino. Toda po dveh sezonah je albanski reprezentant krenil nazaj čez Trojane, saj so se začele podobne težave v Olimpiji.