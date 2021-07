Lionel Messi v pol leta več kot drugi v dveh letih

Česar večini nogometnih napadalcev ne uspeva v eni polni sezoni ali celo dveh, Lionelu Messiju v pol leta. Argentinec je v prvi polovici leta 2021 za Barcelono in Argentino zabil kar 33 golov ter dodal še 13 podaj v 36 tekmah. V koledarskem letu je 34-letni (dopolnil jih je 24. junija) virtuoz za Barcelono dosegel 23 prvenstvenih golov, tri v španskem pokalu in dva v ligi prvakov.



Messi uradno ni več član Barcelone in sezone še ni zaključil, saj z Argentino lovi svojo prvo reprezentančno lovoriko na južnoameriškem prvenstvu, zato ima priložnost, da svoj izkupiček še izboljša. V polfinalu se bo Kolumbija v noči na sredo pomerila s Kolumbijo. V finalu jo že čaka večni tekmec Brazilija.



Medtem pa predsednik Barcelone Joan Llaporta tolaži navijače, da so pogajanja o podaljšanju pogdobe najboljšega nogometaša na svetu že tik pred koncem.

