Mbappe, Messi in Neymar zavirajo razvoj igre

Vodilno moštvo francoskega nogometnega prvenstva Paris Saint-Germain je v manjši krizi, saj je od zadnjih petih prvenstvenih tekem le dvakrat premagalo tekmece. Kritiki so trenerju Christopheju Galtierju svetovali, da bi moral biti bolj pazljiv pri narekovanju tekem zvezdniškega trojčka Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar. Prepričani so, da napadalna trojica ni uravnotežena in zavira razvoj igre, zaradi česar bi moral enega od zvezdnikov morda tudi žrtvovati. Toda Galtier jim je dal jasen odgovor. »Imamo izjemne napadalce, Kylian, Leo in Ney so od začetka sezone zabili 55 golov in dosegli 34 asistenc. Ocena, da bi morali enega žrtvovati, je napaka. Z njimi smo igrali dobro,« je branil svoje strokovne odločitve 56-letni trener francoskega prvaka in dodal: »Januar ni bil dober, ampak vsi moramo imeti v glavi prepričanje, da bo februar boljši.«

Galtier je na vroči stolček francoskega velikana sedel lansko poletje, pred večernimi tekmami 20. kola pa ima PSG, ki bo gostoval pri Montpellieru, na vrhu lestvice le tri točke prednosti pred prvim zasledovalcem Lensom in šest pred Marseillem.