PSG odpustil Argentinca in predstavil »napačnega« Francoza

Potem ko so Parižane spet povezovali z nekdanjim reprezentantom Francije in ikono madridskega Reala, Zinedinom Zidanom, je na klop sedel manj znani, a trenersko veliko izkušenejši someščen iz Marseilla, Christophe Galtier, ki je podpisal dveletno pogodbo.

»Ko si tu, čutiš pričakovanja. Zavedam se odgovornosti, ki jo imam, da bo PSG odigral izvrstno sezono. Pripravljal sem se na to, če sem to delo sprejel, je to zato, ker sem ga sposoben opravljati. A uspelo nam bo le s skupnimi močmi,« je dejal Galtier, prvi francoski trener PSG po Laurentu Blancu, ki je klub vodil med letoma 2013 in 2016.

Parižani naj bi za kmalu 56-letnega Galtierja, ki je z Nico v minuli sezoni osvojil 5. mesto v ligue 1 in igral v finalu francoskega pokala, plačali okroglih 10 milijonov evrov odškodnine. Njegov največji uspeh je lanski naslov državnega prvaka, ki ga je po napetem boju s PSG osvojil še kot trener Lilla.

Emir je navijal za Zidana

ESPN je poročal, da je bil Galtier prva izbira novega športnega direktorja Luisa Camposa, medtem ko naj bi se alfa in omega kluba, katarski emir šejk Tamim bin Hamad Al Thani, nagibal k Zidanu, a je slednji tako kot že večkrat v zadnjih letih ponudbo zavrnil.

»Z Zidanom se nikoli nismo pogovarjali. Zelo mi je bil všeč kot igralec in trener, a se z njim nikoli nismo pogovarjali, Christophe Galtier je bil vedno naša prva opcija,« je na torkovi novinarski konferenci zatrdil predsednik PSG Naser Al-Helaifi. Parižani so v izjavi za javnost že prej potrdili, da končujejo sodelovanje s Pochettinom, ki so se mu skupaj z njegovimi pomočniki zahvalili za sodelovanje in jim zaželeli veliko sreče pri naslednjih projektih.

Argentinčev položaj v klubu je bil na udaru vse od bolečega poraza na povratni tekmi osmine finala lige prvakov z madridskim Realom (1:3), ko so francoski prvaki zapravili prednost v skupnem seštevku z 2:0. Tudi ob potrditvi državnega naslova so najzvestejši privrženci kluba maja začeli zapuščati Park princev in se niso veselili z nogometaši, ki so proslavljali na zelenici. Zadnji tedni so sicer minili povsem v znamenju odločitve francoskega reprezentanta Kyliana Mbappeja, ki je presenetljivo zavrnil ponudbo madridskega Reala in podaljšal pogodbo s PSG. Skupaj z argentinskim zvezdnikom Lionelom Messijem in brazilskim virtuozom Neymarjem bi moral tudi v prihodnji sezoni sestavljati strahovit napadalni trio, a je prihodnost Brazilca ravno tako pod velikim vprašajem.

Pochettino, ki je Parižane prevzel v drugi polovici sezone 2020/21, ko je nasledil Nemca Thomasa Tuchla, je vodil 84 uradnih tekem in zabeležil 55 zmag, 15 remijev in 14 porazov. Nekdanji branilec kluba se je od francoske prestolnice poslovil s tremi lovorikami –​ superpokalom, francoskim pokalom in državnim naslovom kot edino lovoriko klavrne minule sezone.