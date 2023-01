PSG želi, da bi bili Messi, Neymar in Mbappe nared tudi za Bayern

Trener nogometašev PSG Christophe Galtier je napovedal, da bo v prihodnjih tednih pozorno spremljal morebitno utrujenost svojih adutov, ki v tem koledarskem letu ne poznajo veliko oddiha. Pred Parižani je namreč silovit ritem tekem, ki ga morajo enostavno zdržati. Galtier je napovedal pogosto rotacijo igralcev, to pomeni, da navijači PSG ne bodo mogli nenehno uživati v skupnih vragolijah asov, kakršni so Lionel Messi, Kylian Mbappe in Neymar.

PSG bo odigral šest tekem v 16 dneh

PSG bo odigral šest tekem v 16 dneh, ki se bodo zvrstile do osmine finala Uefine lige prvakov z Bayernom: Parižani in Bavarci se bodo 14. februarja merili v Franciji, 8. marca na Bavarskem. Posebej zahtevno zanje bo v zadnjem tednu – ko bodo v tednu dni najprej igrali pokalni derbi z Marseillom, nato gostovali v Monaku, tri dni zatem sprejeli doma še Bayern.

Argentinski napadalec Lionel Messi (desno) in trener PSG Christophe Galtier FOTO: Franck Fife/AFP

»Ne bomo kalkulirali in čakali Bayern, četudi že danes razmišljamo o njem in pripravi na tekmo. Želimo iti namreč do konca v vseh treh tekmovanjih,« je zatrdil Galtier in dodal: »Prav zaradi tega bom raje rotiral nogometaše, da bomo imeli vseskozi na voljo dovolj zdravih fantov za boj na treh frontah.« PSG ne more popuščati, po porazih v Lensu in Rennesu ima na lestvici francoskega DP le še tri točke prednosti pred Lensom.