Mijatović: Najlepše rojstnodnevno darilo bi bila zmaga

Temperatura pred nogometno tekmo med Dansko in Slovenijo narašča iz ure v uro. Slovenska delegacija je prispela v København sinoči ob 19.30, selektor Matjaž Kek je takoj odšel na novinarsko konferenco na štadion Parken, pozneje je sledila skupna večerja reprezentantov v hotelu. Včeraj je bilo posebej slovesno tudi med uro in pol dolgim letom od Ljubljane do Københavna, saj je dopolnil 60 let predsednik NZS Radenko Mijatović, ki so mu na letalu tudi zapeli.

»Saj veste, kaj bi bilo zame najlepše rojstnodnevno darilo, to bi bila zmaga nad Dansko. Verjamem, da fantje to zmorejo, če pa jim ne bi uspelo, bomo imeli novo priložnost v ponedeljek,« nam je zatrdil Mijatović, ki se je na letališču zapletel v pogovor s častnim predsednikom NZS Rudijem Zavrlom. »Po letu 2000 smo bili večkrat blizu uvrstitve na euro, morda je zdaj napočil čas za nov podvig. To bi bilo povsem zasluženo,« je dejal nekdanji predsednik.