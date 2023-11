Luis Suarez presenečenje za Lionela Messija na sloviti Bomboneri

V nadaljevanju preberite:

Evropske nogometne reprezentance se bodo začele potegovati za mesta na svetovnem prvenstvu 2026 šele marca 2025, južnoameriške so v polnem zagonu že od septembra. Po štirih kolih je na vrhu enotnih kvalifikacij z desetimi moštvi svetovna prvakinja Argentina s petimi točkami prednosti pred svojimi večnimi tekmeci iz Urugvaja in Brazilije. Pred vodilno trojico je spektakularni tretji cikel z drevišnjima derbijema Argentina – Urugvaj in Kolumbija – Brazilija, prihodnji torek ponoči pa bodo Lionel Messi & Co. gostovali v Riu de Janeiru.

22. novembra bo minilo okroglo leto, odkar so argentinski nogometaši doživeli pravi šok. Po 36 zaporednih tekmah brez poraza so v uvodnem kolu mundiala v Katarju klonili proti Savdski Arabiji z 1:2. Nadaljevanje je bilo pravljično, na poti do šampionske lovorike in začetka obrambe naslova so nanizali 14 zmag.

Urugvaj bodo pričakali brez prejetega gola v kvalifikacijah za naslednje SP. Na zbor reprezentance je prvi prišel Messi, ki bo odigral že 179. tekmo v državnem dresu in v njem poskušal zabiti 107. gol, pa čeprav bo na drugi strani igrišča nepričakovano tudi njegov dobri prijatelj. Morda vnovič tudi soigralec ...

Več v članku.