Usoda nogometne Slovenije v rokah španskega bančnika

Evropska nogometna zveza (Uefa) je določila imena sodnikov, ki bodo delili pravico na novembrskih tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Nemčiji. Pod drobnogledom slovenskih navijačev je petkova tekma v Københavnu, na tamkajšnjem štadionu Parken se bosta pomerili Slovenija in Danska, vodilni reprezentanci skupine H.

Največkrat sodil Realu in Barceloni

Mož v črnem, ki bo vodil to tekmo, bo 40-letni španski sodnik Jose Maria Sanchez Martinez, torej znano sodniško ime z Uefinega seznama. Sanchez Martinez je doslej sodil največ tekem madridskemu Realu (33) in Barceloni (30), slovenskim ekipam pa je delil pravico le enkrat, in sicer 26. avgusta 2021, ko je Mura v 2. kolu kvalifikacij za evropsko ligo izgubila s Sturmom v Gradcu z 0:2. Sanchez Martinez velja za strogega sodnika, po izobrazbi je ekonomist, nazadnje je bil zaposlen v bančništvu.