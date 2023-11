Slovenci ne znajo drugače: na Brdu priprave za zmago v Københavnu

V nadaljevanju preberite:

Najboljši slovenski nogometaši so začeli priprave na tekmi z Dansko (petek, 20.45) in Kazahstanom (ponedeljek, 20.45), zadnji dejanji v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. Na Brdu pri Kranju je mogoče čutiti optimizem, fantje pod Storžičem opazno izžarevajo samozavest, vedo, da so povsem blizu cilja, ki so si ga zadali po žrebu kvalifikacijskih skupin, ki jim je namenil Dansko, Finsko, Severno Irsko, Kazahstan in San Marino.

Tudi slovenski selektor Matjaž Kek in njegovi sodelavci čutijo, da je Hamburg vse bližje, Kek bi v največje nemško pristanišče tudi čez Gibraltar in Rokavski preliv zapeljal svoj čoln, če bi to pomagalo Sloveniji, da bi bila kroglica z njenim napisom 2. decembra v žrebu skupin eura 2024. Kaj so nam na Brdu povedali Kekovi aduti za preostali dve tekmi in kaj jim je skupnega? Na kakšne načine so ohranjali sproščenost in pozitiven naboj pred petkovim spektaklom na Danskem?