Nogometna ljubezen je uradna žoga evropskega prvenstva

Evropska nogometna zveza Uefa je na posebni slavnostni prireditvi na olimpijskem stadionu v Berlinu predstavila žogo za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji. Adidasova žoga bo nosila ime Fussballliebe oziroma nogometna ljubezen, so zapisali pri Uefi in pojasnili, da sta žogo navdihnila nogometni užitek in energija turnirja stare celine.

Žoga je večinoma bele barve z obarvanimi robovi, pikami in vijugami. Prav tako so na žogi ilustracije stadionov, ki bodo gostili tekme, in imena mest, v katerih bodo igrali.

Tako imenovana Fussballliebe je, kot pravijo pri Uefi, prva žoga na evropskih prvenstvih s povezovalno tehnologijo in ponuja vpogled v vsak element gibanja žoge ter pomaga pri odločitvah tako imenovane tehnologije Var, ki jo uporabljajo sodniki.

Manuel Neuer, nemški vratar, je prav tako sodeloval pri predstavitvi žoge bližajočega se evropskega prvenstva. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

»Evropsko prvenstvo predstavlja vrhunec reprezentančnih tekmovanj v Evropi, zato smo zavezani k temu, da zagotovimo najvišje možne standarde kakovosti in izvedbe – od stadionov do opreme,« je ob predstavitvi žoge ocenil tehnični direktor Uefe Zvonimir Boban.

EP 2024 bo med 14. junijem in 14. julijem v desetih nemških mestih; v Berlinu, Kölnu, Dortmundu, Düsseldorfu, Frankfurtu, Gelsenkirchnu, Hamburgu, Leipzigu, Münchnu in Stuttgartu.