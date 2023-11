Vipotnik je pošteno podkuril napadalnemu dvojcu

Na Štajerskem po nogometni nedelji »vlada« Celje, v Ljubljani je darilo Green Dragonsom z golom za zmago prinesel kapetan nogometašev Olimpije Timi Max Elšnik. V tokratnem podkastu VAR so bile v ospredju težave prvoligašev z napadalci, pred novembrskim reprezentančnim oknom pa je razmerje moči v 1. SNL vendarle drugačno, kot je bilo na začetku jeseni. V drugem delu tudi o Chelseaju, Manchester Unitedu, težavah Napolija in visokoletečih upih Slovencev na štadionu Parken.

Nogometaši ljubljanske Olimpije še na peti tekmi zapored niso prejeli zadetka, a jih je tokrat spremljala tudi sreča, pravi nogometni poročevalec Gorazd Nejedly: »Zoran Zeljković se lahko le zahvali tistemu tam gori, da Olimpija ni dobila gola.« Še bolj pa v oči bode neučinkovitost napadalcev, zmaji so tokrat sprožili 14 golov v okvir vrat Mure, mreža pa se je po strelu rezervista (in vezista) Elšnika zatresla šele v 92. minuti. »Joao Henriques je na začetku sezone v glavno vlogo postavil Ruija Pedra, ki ni klasični napadalec, njemu je zaupal tudi enajstmetrovke, ki so dobro orodje, da napadalca spraviš v ritem, da začne zabijati gole. Na začetku prave minutaže in samozavesti ni imel Admir Bristrić, takrat se dela napadalce, ne sredi sezone,« dodaja Nejedly.

V finišu imajo prednost zmaji

Ko (če) se odpre še napadalcem, bo Olimpija zelo nevarna. FOTO: Blaž Samec

Kljub neučinkovitosti je v igri Olimpije opazno več bojevitosti in želje, prihod Zeljkovića je prinesel nov veter, s katerim so Ljubljančani spet lahko zelo nevarni. Ob dejstvu, da se z napadalnimi tegobami spopadajo tudi v Celju, Mariboru in Kopru, je Olimpija po mnenju Nejedlyja znova prvi favorit, da osvoji naslov prvaka: »Zame je Olimpija še vedno favorit. Ima strahovito širino igralskega kadra, proti Muri so začeli z devetimi tujci v prvi enajsterici, samo s tujimi igralci imajo več kot 15 igralcev, ki lahko delajo razliko, potem šele pridemo do domačih igralcev. Vsako tekmo nekdo nov dobi priložnost, v zgoščenem ritmu v finišu jesenske sezone bo Olimpija zato v prednosti.« V prvem delu lahko slišite tudi analizo stanja v Domžalah urednika športne redakcije Jerneja Suhadolnika in pogled proti dnu prvenstvene lestvice ter boju za obstanek.

V nasprotju z domačimi klubi pa udarni slovenski napadalci v tujini še naprej igrajo dobro, kot zadnji je nase resno opozoril še Žan Vipotnik. Po dveh golih in asistenci za prvo zmago Bordeauxa pod vodstvom Alberta Riere o njem govorijo tudi v L'Equipu, zagotovo bo o »Vipiju« beseda tekla tudi na reprezentančnem zboru na Brdu. »Riera je napovedal, da bo stavil na Vipotnika in računa, da bo s takšno igro doživel igralski razcvet. Pripravil je prvi gol in nato dodal še dva, v igri, ki jo goji Riera, bo Vipotnik zagotovo napredoval. Sam si ustvarja priložnosti, zanesljivo zori, kar je seveda dobro tudi za reprezentanco. Napadalca, ki sta zacementirana v prvi postavi, bosta brez dvoma dobila konkurenco. Vsakič, ko je zaigral za izbrano vrsto, je pustil močan pečat,« lani nogometašu Maribora, zdaj pa adutu v drugi francoski ligi svetlo prihodnost napoveduje Suhadolnik.

Žan Vipotnik je opozoril nase francosko nogometno javnost. FOTO: Twitter

Slovenci le sanjamo o Otoku

Zadnji del je bil posvečen zadnji letošnji akciji slovenske nogometne reprezentance. Na kocki je veliko, (vsaj) v Stožicah bo treba potrditi doslej opravljeno s točko proti Kazahstanu, ki bi že prenesla preboj na euro 2024. Morda pa bo zadnja tekma le še šov za gledalce, za to bi Matjaž Kek z izbranci v petek v Københavnu potreboval mini senzacijo. Danska bo igrala brez Christiana Eriksena in Rasmusa Højlunda, a zato Sloveniji ne bo nič lažje, zaključuje Suhadolnik: »Še vedno pol danske reprezentance igra v angleški ligi, o čemer lahko mi od Roberta Korena dalje le sanjamo. To so različni svetovi, ni realno računati, da lahko v Kobenhavnu kaj opravimo, ni pa o tem prepovedano razmišljati.«

Kot je v pogovoru za septembrsko nogometno prilogo izpostavil nekdanji reprezentant Miran Pavlin: »Priigrali smo si enajstmetrovko, zdaj moramo le še zabiti gol.« Proti Kazahstanu bo dovolj že, če ga Slovenci ne dobijo ...