Mohamed Salah sprašuje Uefo: »Nam lahko poveste, kako je umrl?«

V izraelskem genocidu nad prebivalci Gaze umirajo tudi številni športniki. Nedavno je pod streli izraelske vojske umrl Suleiman Obeid, nogometaš, ki je imel vzdevek »palestinski Pelé«. Ubili so ga, ko je čakal na humanitarno pomoč, je sporočila Palestinska nogometna zveza (PFA).

Umrlemu palestinskemu nogometašu so se skušali pokloniti pri Evropski nogometni zvezi (Uefa). »Zbogom Suleimanu Obeidu, 'palestinskemu Peléju',« so pri Uefi zapisali na družbenem omrežju X. »Talent, ki je dal upanje neštetim otrokom, tudi v najtemnejših časih.«

Mnogi so ob tej izjavi dvignili obrv, a najbolj izrazito se je odzval Mohamed Salah, egipčanski nogometni zvezdnik pri Liverpoolu. »Ali nam lahko poveste, kako je umrl, kje in zakaj?« se glasi njegov poziv Uefi. Salahova objava je obkrožila svet in ima že prek milijon všečkov. Med drugim so všeček stisnili tudi mnogi nogometni zvezdniki, denimo Trent Alexander-Arnold in Antonio Rüdiger.

Mohamed Salah je tako na povsem preprost način pokazal, kako dvolične so mnoge mednarodne organizacije, politiki in tudi mediji. Ves čas poročajo, kako težko stanje je v Gazi, in ob tem izražajo žalost in pretresenost, toda v izjavah, pozivih in objavah nikoli niti z besedo ne omenijo Izraela in izraelske vojske. Kot da ljudje v Gazi umirajo sami od sebe.

Ubiti nogometaš je igral kot napadalec in krilni napadalec. Rojen je bil marca 1984. Prvi mednarodni gol je dosegel na prvenstvu Zahodnoazijske nogometne zveze leta 2010, za reprezentanco je nastopal tudi med kvalifikacijami za AFC Challenge Cup leta 2012 in kvalifikacijami za svetovno prvenstvo leta 2014.

Suleiman Obeid je v karieri dosegel več kot sto golov. FOTO: Wikipedia

Za reprezentanco je prvič zaigral leta 2007. Skupno je odigral 24 tekem in zabil dva gola. Nepozaben je predvsem njegov gol, ki ga je z udarcem s škarjicami dosegel proti Jemnu na prvenstvu Zahodnoazijske nogometne zveze leta 2010. Kariero je sklenil predlani in za različne klube prispeval več kot sto golov. Za seboj je pustil ženo in pet otrok.

Pri Palestinski nogometni zvezi so sporočili, da je v času izraelskega uničevanja Gaze umrlo najmanj 662 športnikov in njihovih sorodnikov. Prevladujejo nogometaši, saj jih je umrlo vsaj 421, od tega 103 mladoletni igralci. Izraelska vojska je uničila praktična vsa nogometna igrišča v Gazi, skupno pa kar 268 športnih objektov.