  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Mohamed Salah sprašuje Uefo: »Nam lahko poveste, kako je umrl?«

    Nedavno je pod streli izraelske vojske umrl Suleiman Obeid, nogometaš, ki je imel vzdevek »palestinski Pelé«.
    Mohamed Salah: »Ali nam lahko poveste, kako je umrl, kje in zakaj?« FOTO: Lee Smith/Reuters
    Galerija
    Mohamed Salah: »Ali nam lahko poveste, kako je umrl, kje in zakaj?« FOTO: Lee Smith/Reuters
    A. V.
    10. 8. 2025 | 11:00
    10. 8. 2025 | 11:03
    3:16
    A+A-

    V izraelskem genocidu nad prebivalci Gaze umirajo tudi številni športniki. Nedavno je pod streli izraelske vojske umrl Suleiman Obeid, nogometaš, ki je imel vzdevek »palestinski Pelé«. Ubili so ga, ko je čakal na humanitarno pomoč, je sporočila Palestinska nogometna zveza (PFA).

    image_alt
    Satanizem v slovenskem športu

    Umrlemu palestinskemu nogometašu so se skušali pokloniti pri Evropski nogometni zvezi (Uefa). »Zbogom Suleimanu Obeidu, 'palestinskemu Peléju',« so pri Uefi zapisali na družbenem omrežju X. »Talent, ki je dal upanje neštetim otrokom, tudi v najtemnejših časih.«

    Mnogi so ob tej izjavi dvignili obrv, a najbolj izrazito se je odzval Mohamed Salah, egipčanski nogometni zvezdnik pri Liverpoolu. »Ali nam lahko poveste, kako je umrl, kje in zakaj?« se glasi njegov poziv Uefi. Salahova objava je obkrožila svet in ima že prek milijon všečkov. Med drugim so všeček stisnili tudi mnogi nogometni zvezdniki, denimo Trent Alexander-Arnold in Antonio Rüdiger.

    Mohamed Salah je tako na povsem preprost način pokazal, kako dvolične so mnoge mednarodne organizacije, politiki in tudi mediji. Ves čas poročajo, kako težko stanje je v Gazi, in ob tem izražajo žalost in pretresenost, toda v izjavah, pozivih in objavah nikoli niti z besedo ne omenijo Izraela in izraelske vojske. Kot da ljudje v Gazi umirajo sami od sebe.

    Ubiti nogometaš je igral kot napadalec in krilni napadalec. Rojen je bil marca 1984. Prvi mednarodni gol je dosegel na prvenstvu Zahodnoazijske nogometne zveze leta 2010, za reprezentanco je nastopal tudi med kvalifikacijami za AFC Challenge Cup leta 2012 in kvalifikacijami za svetovno prvenstvo leta 2014.

    Suleiman Obeid je v karieri dosegel več kot sto golov. FOTO: Wikipedia
    Suleiman Obeid je v karieri dosegel več kot sto golov. FOTO: Wikipedia

    Za reprezentanco je prvič zaigral leta 2007. Skupno je odigral 24 tekem in zabil dva gola. Nepozaben je predvsem njegov gol, ki ga je z udarcem s škarjicami dosegel proti Jemnu na prvenstvu Zahodnoazijske nogometne zveze leta 2010. Kariero je sklenil predlani in za različne klube prispeval več kot sto golov. Za seboj je pustil ženo in pet otrok.

    Pri Palestinski nogometni zvezi so sporočili, da je v času izraelskega uničevanja Gaze umrlo najmanj 662 športnikov in njihovih sorodnikov. Prevladujejo nogometaši, saj jih je umrlo vsaj 421, od tega 103 mladoletni igralci. Izraelska vojska je uničila praktična vsa nogometna igrišča v Gazi, skupno pa kar 268 športnih objektov.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Znova zaplet s skakalnimi dresi, med grešniki tudi Norvežan in dva Slovenca

    Pred poletno veliko nagrado smučarskih skakalcev in skakalk v Courchevelu kar 13 tekmovalcev ni prestalo preizkusa opreme, tudi Nika Vodan in Taj Ekart.
    9. 8. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriška politika

    Melania Trump – tiha moč iz ozadja?

    Britanski državni uslužbenci pred drugim Trumpovim obiskom v tem mandatu ugotavljajo, da je več pozornosti kot njemu treba nameniti njegovi soprogi.
    9. 8. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priprave na eurobasket

    Dončićev šov ni skril razpok, zdaj bi prav prišel kakšen kilogram več

    Slovenska izbrana vrsta je prepričljivo izgubila proti Nemčiji v Stožicah. Ne nepričakovano, zagotovo pa preveč prepričljivo. Pod košem zeva velika vrzel.
    Nejc Grilc 9. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Več iz teme

    PalestinaIzraelMohamed SalahSuleiman ObeidGazagenocid

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Promet

    Zastoji na avtocestah in cestah proti nekaterim turističnim krajem

    Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno tri kilometre.
    10. 8. 2025 | 13:10
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Luka Sinček

    Če hočeš spremeniti svet, ne prodajaj kompromisa

    Njegovo podjetje je razvilo rastlinski zrezek, ki se po teksturi, videzu in okusu skoraj ne razlikuje od pravega mesa.
    Petra Kovič 10. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Isti boksarski dogodek usoden za dva japonska borca

    Na Japonskem sta zaradi posledic možganskih krvavitev umrla dva boksarja.
    10. 8. 2025 | 12:39
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Alen Islamović

    Stare rokerje bi morali razumeti kot cirkus, ki je obtičal v časovnem stroju

    Z Alenom Islamovićem smo se pogovarjali pred koncertom v Izoli, kjer Bijelo dugme prihodnji petek nastopa v sklopu turneje ob 50. obletnici nastanka benda.
    Lucijan Zalokar 10. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Trendi

    Onlyfans: platforma, ki je preoblikovala pornografijo

    Platforma onlyfans, namenjena odraslim, je donosnejša od tehnoloških velikanov, kot so Alphabet, Meta in Microsoft. In vendar je naprodaj po nenavadni ceni.
    The Economist 10. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Isti boksarski dogodek usoden za dva japonska borca

    Na Japonskem sta zaradi posledic možganskih krvavitev umrla dva boksarja.
    10. 8. 2025 | 12:39
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Alen Islamović

    Stare rokerje bi morali razumeti kot cirkus, ki je obtičal v časovnem stroju

    Z Alenom Islamovićem smo se pogovarjali pred koncertom v Izoli, kjer Bijelo dugme prihodnji petek nastopa v sklopu turneje ob 50. obletnici nastanka benda.
    Lucijan Zalokar 10. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Trendi

    Onlyfans: platforma, ki je preoblikovala pornografijo

    Platforma onlyfans, namenjena odraslim, je donosnejša od tehnoloških velikanov, kot so Alphabet, Meta in Microsoft. In vendar je naprodaj po nenavadni ceni.
    The Economist 10. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo