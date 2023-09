Moravčan je obšel Domžale in se je za prvo ligo raje brusil v Radomljah

V nadaljevanju preberite:

Ne le Celje in najboljši strelec Aljoša Matko, tudi Bravo sodi v kategorijo najprijetnejših presenečenj sezone. Med Šiškarji je v ospredju kapetan Gašper Trdin, ki se je kar enajst let igralsko brusil pri Radomljah, in ne pri Domžalah. Izbral je počasnejšo razvojno pot, a tega ne obžaluje. Zakaj se je izognil bližnjim Domžalam in zakaj mu gre tako dobro pri Bravu?