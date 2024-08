Na Anfield prihaja italijanska lepotica, ki ne mara nogometa

Liverpool je tik pred koncem prestopnega roka vendarle prišel do okrepitve za to sezono, za 12 milijonov evrov se je iz Juventusa na Anfield preselil italijanski zvezdnik Federico Chiesa (26), ki mora opraviti zdravniški pregled, preden bo podpisal štiriletno pogodbo.

Angleški tabloidi pa so bolj kot nad zveznim igralcem, sinom nekdanjega italijanskega reprezentanta Enrica, navdušeni nad njegovo ženo Lucio Bramani (23). Nekateri so jo že razglasili za prvakinjo med t. i. Wags (žene in prijateljice nogometašev) v premier league.

Lucia in Federico sta si prejšnji mesec obljubila večno zvestobo na sanjski poroki v Toskani. Obred je bil v katedrali v Grossetu, po njej pa sta se mladoporočenca s ferrarijem odpeljala na zabavo v graščino Vicarello.

Spoznala sta se leta 2022, ko je nogometaš okreval po hudi poškodbi kolena. Malo pred božičem leta 2023 je zaprosil Lucio, manekenko in psihologinjo, ki je na instagramu pokazala diamantni prstan.

Lucia Bramani ima 238.000 sledilcev na instagramu. FOTO: instagram

Zanimivo, Lucia ne mara nogometa, a je dejala, da ji je všeč vzdušje na štadionih. Na slovitem Anfieldu bo gotovo navdušena.