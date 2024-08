Nizozemec iz Bergama v Torino, evropski prvak pa iz Torina v Liverpool

Prenova moštva pod taktirko novega trenerja Thiaga Motte je pri italijanskem nogometnem velikanu Juventusu dobila novo poglavje. Staro damo je zapustil italijanski reprezentant Federico Chiesa, ki je nov izziv našel na otoku pri slavnem Liverpoolu. Angleški velikan je poceni ujel pred leti velikega upa »calcia«, ki pa ga je januarja leta 2022 ustavil huda poškodba.

Eden od junakov evropskega prvenstva leta 2021 (izbran je bil tudi v najboljšo enajsterico prvenstva) je zaradi strganih prednji križni vezi izpustil 10 mesecev. Rdeči so zanj plačali le 10 milijonov evrov, 2,5 milijona evrov bodo dodali še bonusi. Belo-črni so zvezdniško menjavo naši pri tekmecu iz Bergama, Atalanti. Pripeljali so napadalnega zveznega igralca Teuna Koopmeinersa. Za 26-letnega Nizozemca je Juventus plačal 55 milijonov evrov.

Chiesa, sicer sin prav tako slavnega napadalca in italijanskega reprezentanta Enrica, je leta 2020 prestopil iz Fiorentine k Juventusu. Celotni transfer, v katerega je bila všteta tudi dveletna posojnina, je znašal 65 milijonov evrov.