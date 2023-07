Na zelenici mora Maribor ponoviti dober vtis s tržnice

Športni direktor Maribora Marko Šuler se je v lanski neposrečeni sezoni naposlušal kritik, po velikem metu in rekordni prodaji Žana Vipotnika, za katerega so našli (ustrezni?) zamenjavi, pa njegova služba v Ljudskem vrtu vsaj za nekaj časa ni več vprašljiva. Dobro delo z nogometne tržnice bo moral Maribor pretopiti še v zmage na igrišču.

Vipotnik je bil izvozni artikel številka 1 v 1. SNL, Maribor pa je držal obljubo in našel strateškega kupca zanj. S spretno medijsko kampanjo, ko se je več tednov ugibalo o snubcih iz angleške lige, pa o Dinamu, Celticu in tudi Crveni zvezdi, so priljubljenemu Vipiju dvignili ceno. Na koncu so sprejeli ponudbo francoskega drugoligaša Bordeauxa za slabe tri milijone evrov, bonusi za dobre predstave Vipotnika in napredovanje žirondincev v prvo ligo pa bi blagajno Maribora še dodatno napolnili.