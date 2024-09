Najbogatejši dvojec z utežjo favorita uteho išče v drugi ligi

Po ligi prvakov se danes in jutri ter takoj z derbijem favoritov začenja nogometni ples v evropski ligi (EL). V drugem kakovostnem razredu evropskih klubskih tekmovanj, ki je klubom za uvrstitev v EL navrgel po 3,63 milijona evrov, na stavnicah za končno zmagoslavje in nasledstvo Atalante najvišje kotirata kluba z najvišjo vrednostjo igralskega kadra: na vrhu je londonski Tottenham z vrednostjo 768,3 milijona evra pred Manchester Unitedom z 857,35 milijona evra. Toda angleška velikana, ki sta v minuli sezoni zatajila v premier league in ostala brez lige prvakov, imata veliko tekmecev: za njima stavnice uvrščajo italijansko Romo (338,5 mio. €), baskovski dvojec Athletic Bilbao (318,6 mio €) in Real Sociedad (431,2 mio €) ...

Žiga Lipušček je že izkušen na evropski fornti, na kateri latvijski Rigas FS vodi v vlogi kapetana. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Tottenham, sicer dvakratni prvak iz obdobja pokala Uefa (1972, 1984), bo jutri odprl lov za evropsko lovoriko doma proti Qarabagu. ManUtd, ki je svojo zadnjo evropsko lovoriko leta 2017 osvojil prav v EL pod taktirko Joseja Mourinha, zdaj trenerja enega od tekmecev Fenerbahčeja, pa že danes proti Twenteju. Osrednja tekma bo jutri na olimpijskem štadionu v Rimu, kjer bo gostoval Athletic Bilbao. Slovenske barve bosta v EL zastopala le dva igralca, Nino Žugelj (Bodø Glimt) in Žiga Lipušček (RFS). Prvi bo izpustil prvo tekmo proti Portu zaradi poškodbe, drugi, in kapetan moštva, bo gostoval v Bukarešti pri nekdanji sloviti Steaui, zdaj FCSB.