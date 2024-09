Dobro spoznanje, remi se ne izplača; Simeone: Prisiljeni smo igrati na zmago

V nadaljevanju preberite:

Nekaj je gotovo že po uvodnih treh dneh Uefine lige prvakov, klubi se zavedajo, da v novem sistemu osvojena točka zalo malo šteje. Za preboj med prvo osmerico, ki bo neposredno napredovala v osmino finala, bo verjetno potrebno dobiti vsaj pet tekem od osmih.

Na uvodnih 18 dvobojih so bili le trije neodločeni izidi, vedno je bilo 0:0, tudi na srečanju, ki je najbolj razočaral sladokusce, med Manchester Cityjem in Interjem. Morda je še najbolj koristila Cityjevim tekmecem v premier league, saj so Italijani pokazali, kako je mogoče razorožiti napadalce Pepa Guardiole.

»Ta novi format nas sili, da igramo na zmago. Remi je skoraj brez vrednosti. Zato smo ob koncu pritisnili na vso moč. Čestitke vsem igralcem,« je bil vesel Diego Simeone, trener z najdaljšim stažem v LP. Atlete vodi že od leta 2011 in letos delujejo kot resni kandidati za končne boje. Pregovorni disciplini in borbenosti so dodali tudi domišljijo. To so pokazali na tekmi z Leipzigom, na kateri je Benjamin Šeško dosegel gol, a se je na koncu veselil Jan Oblak.

Na uvodnih 18 tekmah je bilo doseženih 57 golov ali v povprečju 3,17, kar 11 na Allianz Areni, kjer bo 31. maja 2025 tudi veliki finale. Grozovit poraz je tudi odnesel prvega trenerja, Dinamo je odpustil Sergeja Jakirovića.

Kaj so poudarki prvega kola? Kdo so bili zmagovalci, kdo poraženci? Kako so se odrezali Slovenci? Kaj sledi naprej?