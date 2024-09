Tudi Vladimir Kličko obiskal nemški dom Dinama Kijev

V taboru tradicionalnega ukrajinskega nogometnega velikana Dinama iz Kijeva niso skrivali razočaranja ob porazu v zadnjem kvalifikacijskem kolu za ligo prvakov proti Salzburgu. Avstrijci so se tako znova uvrstili v elitno Uefino klubsko tekmovanje, Kijev bo nadaljeval mednarodno sezono v evropski ligi.

Ker pa tekem zaradi vojnega stanja v državi ne more igrati doma, si je za prizorišče preizkušenj v EL izbral Hamburg. Tam so že nastopali Dinamovi največji domači tekmeci, nogometaši Šahtarja iz Donecka, bili navdušeni nad gostoljubnostjo Nemcev in vselej polnim stadionom Volkspark z zmogljivostjo več kot 50.000 sedežev. Ob zadnjem obisku Dinamove delegacije pa je bil navzoč tudi upokojeni boksarski šampion Vladimir Kličko, ki je sicer od prvega napada na Ukrajino pristopil k obrambi domovine. Njegov brat Vitalij, prav tako nekoč odličen boksar, pa je župan Kijeva.