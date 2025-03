| Nogomet PREMIUM

Najbolj dolgočasni in najbolj zoprni v Evropi

S staro podobo in še brez sveži obrazov in moči je selektor Matjaž Kek začel misiji obstanek v ligi narodov v skuopini B in mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Galerija Benjamin Šeško je z naskokom najboljši strelec zdajšnjega reprezentančnega rodu, a tudi žrtev izrazito obrambnega igralnega koncepta, ki prinaša tekmovalne uspehe. FOTO: Leon Vidic/Delo