Španca dosegla več z manj, a ne bo vedno tako

Olimpija in Celje sta v seštevku večine nogometnih in obnogometnih parametrov v minulem letu presegla Maribor iz najboljšega obdobja. Le pri denarnem izkupičku še niti približno nista ujela njegovih iztržkov, ki so v najbolj donosnem letu 2017 vijoličnim navrgli kar 23,4 milijona evra prihodkov.

Uspešnosti slovenskih klubov v Evropi ni mogoče meriti le po finančnem učinku, a denar je eno od ključnih meril. Pogled proti klubom, ki so tvorili veliko četverico v nekdanji Jugoslaviji, razkriva velikanski prepad med slovenskimi klubi in Crveno zvezdo, Partizanom, Dinamom in Hajdukom. Njihovi skupni prihodki presegajo 200 milijonov evrov, največja proračuna imajo rdeče-beli iz Beograda in modri iz Zagreba.

Olimpija in Celje sta pod trenersko taktirko Špancev Victorja Sancheza in Alberta Riere pokazala, da je mogoče doseči več z manj. Na dolgi rok pa slovenski »velikani« dirkanju z veliko četverico iz nekdanje skupne domovine ali solidnimi evropskimi klubi ne bodo kos brez kar izdatnega finančnega vložka.