Najvišjo kazen prejeli Celjani

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po tekmah 4. kola Prve lige Telemach izrekel več kazni zaradi nešportnega vedenja igralcev in navijačev.

NK Radomlje je bil kaznovan z globo v višini 420 evrov zaradi nešportnega vedenja več igralcev. NK Celje je prejel 450 evrov globe zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, pri čemer je bila upoštevana tudi predkaznovanost. ND Primorje je kaznovano z 350 evri prav tako zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev. FC Koper je prejel 150 evrov globe zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev.

Poleg tega je bil igralec Gašper Jovan iz kluba Bravo Big Bang prejel drugi opomin, kar pomeni, da bo ob morebitnem ponavljanju kršitev lahko kaznovan z daljšo prepovedjo nastopanja.