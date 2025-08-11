Olimpija na vse fronte z Nizozemcem, prva že v Albaniji

V nadaljevanju preberite:

S tremi točkami zaostanka v 1. SNL za ta trenutek nedotakljivimi in rušilnimi Celjani, kar je veliko manj od kakovostne razlike na igrišču, bo novi trener Olimpije Erwin van de Looi začel prenovo v dveh mesecih zavoženega šampionskega moštva.

Naslednik Jorgeja Simãa je 53-letni Nizozemec, ki se je zaradi nerazumevanjem z vodilnimi klubskimi možmi nekoliko presenetljivo razšel s Heraclesom, v minuli sezoni 14. v nizozemskem prvenstvu.

Zeleno-beli voditelji so se držali napovedi, da novi trener ne bo prišel s področja nekdanje Jugoslavije ali širšega Balkana. Še več, van de Looi izhaja iz izrazito napadalne šole nizozemskih trenerjev, kar daje slutiti, da bodo zeleno-beli odprli divjo fronto s Celjani in Albertom Riero.

»Napadalni nogomet je neizbežen, če želiš biti prvak, premoč v igri, napadanje, ampak ne z naivno obrambo,« je novi trener Ljubljančanov pojasnil vizijo, ki naj bi bila všečna tudi navijačem. Za uveljavitev ima časa najmanj do konca sezone.