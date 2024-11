Neymar si je privoščil grad v oblakih z dvigalom za avtomobil

Kariera enega največjih nogometnih zvezdnikov Neymarja je v zatonu, ampak Brazilec je poskrbel za nov »zadetek« zunaj igrišča.

Za 52 milijonov evrov je kupil eno najbolj luksuznih nepremičnih v Dubaju, t. i. Nebesni dvorec, stanovanje v najvišjem nadstropju impozantne steklene stavbe Bugatti, z lastnim panoramskim bazenom in celo dvigalom za avtomobil. Tako mu sploh ne bo treba izstopiti iz vozila, ko bo prišel domov.

Neymarjeva prihodnost v savdskem klubu Al-Hilal je medtem vprašljiva, šefi bi se ga najraje znebili še pred iztekom pogodbe prihodnje leto, saj je njegova tedenska plača 3 milijone evrov, za klub pa je v zadnjih 15 mesecih odigral samo sedem tekem.

Govorilo se je, da bi se lahko vrnil v Barcelono, zdaj pa se zdi, da bo kariero končal v domovini. Bržčas ne v Palmeirasu, ki pravi, da ni klinika za nogometaše, bolj verjetno v matičnem Santosu.

Neymar se očitno ne beli glave s tem. Pred nekaj tedni je za 25 milijonov evrov kupil zemljišče ob plaži v Miamiju, kar je sprožilo ugibanja, ali se bo pri Interju Davida Beckhama pridružil nekdanjima soigralcema iz Barcelone, Lionelu Messiju in Luisu Suarezu.

Ob tem je nedavno kupil tudi manjši otok v zalivu Ria de Janeira za 9 milijonov evrov. V to naj bi ga nagovorila partnerica Bruna Biancardi, s katero imata hčerko Mavie in sta po burnih sporih očitno spet srečen par. No, saj gre samo za tritedensko plačo.