Za vrnitev zvezdnika v Santos obstaja 60 odstotkov možnosti

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je v Al Hilalu odsoten že več kot leto dni, najprej zaradi strganih križnih vezi, po vrnitvi pa ga je nova poškodba od igrišč oddaljila vsaj že za mesec dni. Vodstvo kluba je po poročilih španskogovorečih medijev izgubilo potrpljenje in Neymarja ni registriralo za drugi del sezone v savdskem prvenstvu, možna naj bi bila tudi prekinitev pogodbe.

FOTO: Walid Zain/Reuters

Če bi do tega res prišlo, bi bili Neymarja zelo veseli doma. »Sanje vsakega navijača so, da se Neymar vrne v Santos, imamo lepe spomine in se odlično razumemo. Rekel bi, da obstaja 60 odstotkov možnosti, da se to res zgodi, saj se Neymar še ne želi posloviti od nogometa in želi biti v brazilski reprezentanci za SP 2026,« je zmerno optimističen izvršni direktor Santosa Marcio Calves.

Pogodba z Al Hilalom se Neymarju izteče junija prihodnje leto.