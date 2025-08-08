  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Nogometni klub odpustil Hrvata zaradi sledenja četniški strani

    Komaj 18-letni vratar Srđan Nedić je zaradi dejanja iz otroštva ostal brez pogodbe v Vukovarju. Klub je bil neomajen, on pa se je javno pokesal.
    Četniška stran na instagramu je bila razlog za takojšnjo prekinitev pogodbe. Slika je simbolična. FOTO: Damir Sagolj/Reuters
    Galerija
    Četniška stran na instagramu je bila razlog za takojšnjo prekinitev pogodbe. Slika je simbolična. FOTO: Damir Sagolj/Reuters
    Ž. U.
    8. 8. 2025 | 11:07
    8. 8. 2025 | 11:07
    6:28
    A+A-

    Le dan preden bi moral 18-letni vratar Srđan Nedić na stadionu Maksimir debitirati za svojo ekipo HNK Vukovar 1991 proti Dinamu, so se njegove sanje razblinile. Klub je z njim nemudoma prekinil pogodbo.

    Razlog se, po poročanju hrvaških medijev skriva v digitalni preteklosti, ki je mladeniča dohitela v najbolj nepričakovanem trenutku. Odkrito je bilo namreč, da je Nedić na svojem instagram profilu sledil sporni strani, med drugim tudi profilu z imenom »Četnici 1941«.

    Njegova plat zgodbe je, da je to storil kot otrok, a pojasnilo ni bilo dovolj, da bi rešilo njegovo kariero v rodnem mestu.

    Brezkompromisna odločitev kluba

    Vodstvo HNK Vukovar 1991 je po razkritju spornih spletnih aktivnosti svojega igralca ukrepalo odločno in brez odlašanja. V uradni izjavi za javnost so pojasnili svojo odločitev: »HNK Vukovar 1991 želi obvestiti javnost, da je takoj po seznanitvi z dejanji, ki niso v skladu z vrednotami in standardi našega kluba, sprejel odločne ukrepe ter je v najkrajšem možnem roku prekinil pogodbo z igralcem Srđanom Nedićem«.

    Klub je poudaril, da takšnega obnašanja ne morejo sprejeti. »Kot klub, ki temelji na spoštovanju, odgovornosti in integriteti, menimo, da takšno obnašanje ni sprejemljivo in ne predstavlja vrednot, za katere si prizadevamo. Opravičujemo se vsem našim navijačem, partnerjem in javnosti, ker v tem primeru nismo pravočasno izvedli vseh potrebnih korakov za zaščito dostojanstva in ugleda kluba«. Ob tem so dodali, da čeprav si prizadevajo za profesionalno obnašanje vseh članov, nimajo nadzora nad zasebnimi vsebinami in aktivnostmi posameznikov izven klubskih okvirov.

    Odziv kluba je sledil močnemu pritisku javnosti, ki se je razvnel po objavi na facebook skupini navijačev Dinama. V dolgi in ostri objavi, ki jo povzema srbski portal Novosti, so avtorji Nedićevo dejanje označili za »direktno pljuvanje po kosteh umrlih« in pozvali k odgovornosti.

    »Kot otrok pri 12 letih, brez zavedanja o pomenu in posledicah svojih spletnih aktivnosti, sem začel slediti strani, katere vsebine danes niti ne podpiram niti ne razumem, zakaj sem to storil,« je zapisal Nedić Slika je simbolična. FOTO: Elvis Barukcic/AFP
    »Kot otrok pri 12 letih, brez zavedanja o pomenu in posledicah svojih spletnih aktivnosti, sem začel slediti strani, katere vsebine danes niti ne podpiram niti ne razumem, zakaj sem to storil,« je zapisal Nedić Slika je simbolična. FOTO: Elvis Barukcic/AFP

    »To ni 'nekogaršnje mnenje'. To ni 'napaka' ali 'nevednost'. To je direktno pljuvanje po kosteh umrlih, po ranah preživelih, po solzah mater in otrok, ki še vedno iščejo svoje najdražje,« so zapisali in nadaljevali z retoričnimi vprašanji: »KAKO je mogoče, da takšna oseba nosi dres hrvaškega kluba? KAKO je mogoče, da igra v mestu heroju? KAKO je mogoče, da HNS, klubi in vsi odgovorni molčijo, medtem ko se od znotraj uničuje vse tisto, kar so generacije ljudi branile s krvjo?«.

    Svoj poziv so zaključili z neposrednim sporočilom igralcu: »Če igraš v Vukovarju, spoštuj Vukovar. Če nosiš hrvaški dres, spoštuj Hrvaško. Če tega ne zmoreš – pojdi. Odidi. Tukaj te nihče ne želi«.

    Opravičilo Srđana Nedića

    Po prekinitvi pogodbe se je na svojem Instagram profilu z obsežnim zapisom oglasil tudi sam Srđan Nedić. V svojem pojasnilu, ki ga v celoti navajajo praktično vsi mediji, je poskušal razložiti svojo plat zgodbe in izrazil globoko obžalovanje.

    »Kot otrok pri 12 letih, brez zavedanja o pomenu in posledicah svojih spletnih aktivnosti, sem začel slediti strani, katere vsebine danes niti ne podpiram niti ne razumem, zakaj sem to storil,« je zapisal Nedić. »Sporna stran ni aktivna že več kot 6 let, jaz pa sem od takrat odrasel, se spremenil tako kot športnik kot tudi kot oseba. Danes, pri 18 letih, popolnoma razumem, zakaj je moje takratno dejanje povzročilo bolečino in jezo, še posebej, ker prihajam iz kluba in mesta, ki ima težko, bolečo dediščino«.

    Nadaljeval je z iskrenim opravičilom: »Iskreno obžalujem to dejanje in vse, kar je iz njega izšlo. Ne iščem opravičila, temveč priložnost, da pokažem, koliko spoštujem svoj rodni kraj, njegovo zgodovino in ljudi. Žal mi je, da se je celotna situacija odvila v medijih, ne da bi imel prej priložnost pojasniti svojo plat zgodbe. Verjamem, da bi moral šport ljudi združevati, ne pa jih deliti. Iskreno se opravičujem vsem, ki jih je to prizadelo,« je zaključil svojo objavo.

    Vzporednice s primerom rokometaša Filipa Ivića

    Primer Srđana Nedića ni osamljen. Kot poroča Slobodna Dalmacija, je na dogajanje reagiral tudi hrvaški rokometni vratar Filip Ivić, ki ga je pred mesecem dni doletela podobna usoda. Ivić je namreč ostal brez pogodbe pri srbskem klubu RK Vojvodina, ker se je udeležil koncerta Marka Perkovića Thompsona. Na novico o Nediću se je odzval z objavo emotikonov hrvaške zastave in stisnjene pesti, kar so mnogi razumeli kot izraz podpore.

    Hrvaškega rokometnega vratarja Filipa Ivića je pred mesecem dni doletela podobna usoda. FOTO: Damir Krajac/CROPIX
    Hrvaškega rokometnega vratarja Filipa Ivića je pred mesecem dni doletela podobna usoda. FOTO: Damir Krajac/CROPIX

    Tudi Ivić se je takrat znašel pod plazom kritik, klub iz Vojvodine pa je v svoji izjavi zapisal, da je »z osuplostjo sprejel novico« o njegovi udeležbi na »ustaškem zborovanju«.

    V svojem odgovoru, ki ga navaja Slobodna Dalmacija, je Ivić pojasnil: »Vzgojen sem bil, da ljubim svoje in spoštujem tuje. V svoji dosedanji karieri sem imel čast biti v ekipi z igralci vseh narodnosti, vseh ver in vseh političnih prepričanj. Spopadali smo se samo in izključno na igrišču, v duhu fair-playa, izven športnih terenov pa smo bili neločljivi«. Dodal je, da je bila udeležba na koncertu zanj čustvena, saj je bil tam brez svojega najboljšega prijatelja Nikole Pokrivača, ki je tragično preminil, in da je vsaka negativna interpretacija neutemeljena.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2025

    Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

    Nemški mediji so ostro napadli slovenskega kolesarja, ki se je na dirki po Franciji izkazal izvrstno. Očitajo mu, da ni dovolj dobro pomagal Florianu Lipowitzu.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki 2025

    Težka leta pred slovensko in evropsko zunanjo trgovino

    Nujno bo prilagajanje razmeroma slabim gospodarskim razmeram v EU, kjer ni zaznati krepitve rasti.
    Karel Lipnik 8. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    HrvaškaSrbijaVukovaropravičiločetniki

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Srđan Nedić

    Nogometni klub odpustil Hrvata zaradi sledenja četniški strani

    Komaj 18-letni vratar Srđan Nedić je zaradi dejanja iz otroštva ostal brez pogodbe v Vukovarju. Klub je bil neomajen, on pa se je javno pokesal.
    8. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zastoji na cestah

    Zaradi verižnega trčenja zastoj na primorski avtocesti, pot daljša za eno uro

    Zaradi del bo ta konec tedna popolnoma zaprt del razcepa Zadobrova.
    8. 8. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Tajvanec izločil Jorgića, ki se niti premikati ni mogel za mizo

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec se spopada z neprijetnimi bolečinami v hrbtu.
    8. 8. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ob četrtkih in nedeljah bo mogoče leteti v Barcelono

    Na Letališče Jožeta Pučnika z novembrom prihaja novi letalski nizkocenovnik.
    Maja Grgič 8. 8. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Tajvanec izločil Jorgića, ki se niti premikati ni mogel za mizo

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec se spopada z neprijetnimi bolečinami v hrbtu.
    8. 8. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ob četrtkih in nedeljah bo mogoče leteti v Barcelono

    Na Letališče Jožeta Pučnika z novembrom prihaja novi letalski nizkocenovnik.
    Maja Grgič 8. 8. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo