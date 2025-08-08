Nogometni klub odpustil Hrvata zaradi sledenja četniški strani

Le dan preden bi moral 18-letni vratar Srđan Nedić na stadionu Maksimir debitirati za svojo ekipo HNK Vukovar 1991 proti Dinamu, so se njegove sanje razblinile. Klub je z njim nemudoma prekinil pogodbo.

Razlog se, po poročanju hrvaških medijev skriva v digitalni preteklosti, ki je mladeniča dohitela v najbolj nepričakovanem trenutku. Odkrito je bilo namreč, da je Nedić na svojem instagram profilu sledil sporni strani, med drugim tudi profilu z imenom »Četnici 1941«.

Njegova plat zgodbe je, da je to storil kot otrok, a pojasnilo ni bilo dovolj, da bi rešilo njegovo kariero v rodnem mestu.

Brezkompromisna odločitev kluba

Vodstvo HNK Vukovar 1991 je po razkritju spornih spletnih aktivnosti svojega igralca ukrepalo odločno in brez odlašanja. V uradni izjavi za javnost so pojasnili svojo odločitev: »HNK Vukovar 1991 želi obvestiti javnost, da je takoj po seznanitvi z dejanji, ki niso v skladu z vrednotami in standardi našega kluba, sprejel odločne ukrepe ter je v najkrajšem možnem roku prekinil pogodbo z igralcem Srđanom Nedićem«.

Klub je poudaril, da takšnega obnašanja ne morejo sprejeti. »Kot klub, ki temelji na spoštovanju, odgovornosti in integriteti, menimo, da takšno obnašanje ni sprejemljivo in ne predstavlja vrednot, za katere si prizadevamo. Opravičujemo se vsem našim navijačem, partnerjem in javnosti, ker v tem primeru nismo pravočasno izvedli vseh potrebnih korakov za zaščito dostojanstva in ugleda kluba«. Ob tem so dodali, da čeprav si prizadevajo za profesionalno obnašanje vseh članov, nimajo nadzora nad zasebnimi vsebinami in aktivnostmi posameznikov izven klubskih okvirov.

Odziv kluba je sledil močnemu pritisku javnosti, ki se je razvnel po objavi na facebook skupini navijačev Dinama. V dolgi in ostri objavi, ki jo povzema srbski portal Novosti, so avtorji Nedićevo dejanje označili za »direktno pljuvanje po kosteh umrlih« in pozvali k odgovornosti.

»Kot otrok pri 12 letih, brez zavedanja o pomenu in posledicah svojih spletnih aktivnosti, sem začel slediti strani, katere vsebine danes niti ne podpiram niti ne razumem, zakaj sem to storil,« je zapisal Nedić Slika je simbolična. FOTO: Elvis Barukcic/AFP

»To ni 'nekogaršnje mnenje'. To ni 'napaka' ali 'nevednost'. To je direktno pljuvanje po kosteh umrlih, po ranah preživelih, po solzah mater in otrok, ki še vedno iščejo svoje najdražje,« so zapisali in nadaljevali z retoričnimi vprašanji: »KAKO je mogoče, da takšna oseba nosi dres hrvaškega kluba? KAKO je mogoče, da igra v mestu heroju? KAKO je mogoče, da HNS, klubi in vsi odgovorni molčijo, medtem ko se od znotraj uničuje vse tisto, kar so generacije ljudi branile s krvjo?«.

Svoj poziv so zaključili z neposrednim sporočilom igralcu: »Če igraš v Vukovarju, spoštuj Vukovar. Če nosiš hrvaški dres, spoštuj Hrvaško. Če tega ne zmoreš – pojdi. Odidi. Tukaj te nihče ne želi«.

Opravičilo Srđana Nedića

Po prekinitvi pogodbe se je na svojem Instagram profilu z obsežnim zapisom oglasil tudi sam Srđan Nedić. V svojem pojasnilu, ki ga v celoti navajajo praktično vsi mediji, je poskušal razložiti svojo plat zgodbe in izrazil globoko obžalovanje.

»Kot otrok pri 12 letih, brez zavedanja o pomenu in posledicah svojih spletnih aktivnosti, sem začel slediti strani, katere vsebine danes niti ne podpiram niti ne razumem, zakaj sem to storil,« je zapisal Nedić. »Sporna stran ni aktivna že več kot 6 let, jaz pa sem od takrat odrasel, se spremenil tako kot športnik kot tudi kot oseba. Danes, pri 18 letih, popolnoma razumem, zakaj je moje takratno dejanje povzročilo bolečino in jezo, še posebej, ker prihajam iz kluba in mesta, ki ima težko, bolečo dediščino«.

Nadaljeval je z iskrenim opravičilom: »Iskreno obžalujem to dejanje in vse, kar je iz njega izšlo. Ne iščem opravičila, temveč priložnost, da pokažem, koliko spoštujem svoj rodni kraj, njegovo zgodovino in ljudi. Žal mi je, da se je celotna situacija odvila v medijih, ne da bi imel prej priložnost pojasniti svojo plat zgodbe. Verjamem, da bi moral šport ljudi združevati, ne pa jih deliti. Iskreno se opravičujem vsem, ki jih je to prizadelo,« je zaključil svojo objavo.

Vzporednice s primerom rokometaša Filipa Ivića

Primer Srđana Nedića ni osamljen. Kot poroča Slobodna Dalmacija, je na dogajanje reagiral tudi hrvaški rokometni vratar Filip Ivić, ki ga je pred mesecem dni doletela podobna usoda. Ivić je namreč ostal brez pogodbe pri srbskem klubu RK Vojvodina, ker se je udeležil koncerta Marka Perkovića Thompsona. Na novico o Nediću se je odzval z objavo emotikonov hrvaške zastave in stisnjene pesti, kar so mnogi razumeli kot izraz podpore.

Hrvaškega rokometnega vratarja Filipa Ivića je pred mesecem dni doletela podobna usoda. FOTO: Damir Krajac/CROPIX

Tudi Ivić se je takrat znašel pod plazom kritik, klub iz Vojvodine pa je v svoji izjavi zapisal, da je »z osuplostjo sprejel novico« o njegovi udeležbi na »ustaškem zborovanju«.

V svojem odgovoru, ki ga navaja Slobodna Dalmacija, je Ivić pojasnil: »Vzgojen sem bil, da ljubim svoje in spoštujem tuje. V svoji dosedanji karieri sem imel čast biti v ekipi z igralci vseh narodnosti, vseh ver in vseh političnih prepričanj. Spopadali smo se samo in izključno na igrišču, v duhu fair-playa, izven športnih terenov pa smo bili neločljivi«. Dodal je, da je bila udeležba na koncertu zanj čustvena, saj je bil tam brez svojega najboljšega prijatelja Nikole Pokrivača, ki je tragično preminil, in da je vsaka negativna interpretacija neutemeljena.