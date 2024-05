NZS odločila: Rogaška ne izpolnjuje kriterijev za podelitev licence

Licenčna komisija za pritožbe Nogometne zveze Slovenije (NZS) je danes zavrnila pritožbo nogometnega kluba Rogaška, so zapisali na spletni strani zveze. Rogaška se je na Licenčno komisijo pritožila zaradi zavrnitve za pridobitev licenc Uefa in prvo slovensko nogometno ligo za tekmovalno leto 2024/25.

»Licenčna komisija NZS za pritožbe je danes objavila odločitev o pritožbi NK Rogaška zoper odločbo Komisije NZS za licenciranje nogometnih klubov, s katero je le ta zavrnila vlogo NK Rogaška za pridobitev UEFA/1. SNL licence za tekmovalno leto 2024/2025,« so uvodoma zapisali pri zvezi.

Brez tekme dodatnih kvalifikacij

»Licenčna komisija NZS za pritožbe je pritožbo NK Rogaška zavrnila. Po skrbnem pregledu vseh pritožbenih razlogov in dodatno predložene dokumentacije je ugotovila, da NK Rogaška ne izpolnjuje obveznih infrastrukturnih, športnih, pravnih in finančnih A kriterijev za podelitev licence,« so še dodali.

Glede na dejstvo, da Licenčna komisija za pritožbe ni ugodila Rogaški in na podlagi sklepa Odbora za nujne zadeve, se dodatne kvalifikacije za prvo ligo med lendavsko Nafto 1903 in Kalcer Radomljami ne bodo odigrale. O načinu popolnjevanja prve slovenske nogometne lige in posledično sestavo lig za tekmovalno leto 2024/25 bo tako odločal Izvršni odbor NZS.