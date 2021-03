Oblakove spektakularne obrambe niso bile dovolj za zmago

Standings provided by SofaScore LiveScore



Med strelci tudi Jasmin Kurtić

Novi poraz Liverpoola, United boljši od Cityja

Nogometaši Liverpoola so znova sklonjenih glav zapuščali igrišče. FOTO: Phil Noble/Reuters

V elitni španski nogometni ligi je bil v današnjem v 26. krogu na sporedu veliki madridski mestni derbi. Atletico zin Real sta se razšla z neodločenim izidom 1:1. »Žimničarji« imajo zdaj le še tri točke naskoka pred zvezdniki Barcelone, ki ima sicer tekmo več-Nogometaši Atletica so prešli v vodstvo v 15. minuti, ko je v polno zadel. Ob koncu prvega polčasa so gostje neuspešno zahtevali enajstmetrovko zaradi domnevne igre z roko, vendar pa je sodnik po ogledu posnetka ni dosodil. Na začetku drugega dela bi lahko Atletico povišal vodstvo. Todain Suarez nista izkoristila lepih priložnosti, kar se je gostiteljem maščevalo ob koncu, ko je Real močneje pritisnil.Nevaren je bil predvsem. Potem ko je Oblak spektakularno ubranil dva njegova poskusa, je Benzema v 88. minuti spretno dokončal akcijo Carasca in poravnal izid na 1:1.V preostalih današnjih tekmah je v obračunu moštev pod vrhom lestvice pomembno zmago dosegel Real Sociedad, ki se je spet nekoliko približal Sevilli na četrtem mestu. Z Levantejem je za poln izkupiček poskrbelz zadetkom v deseti minuti, potem pa ješe zapravil enajstmetrovko.V večerni tekmi je Athletic Bilbao uspešen pokalni teden, v katerem se je uvrstil v veliki finale letošnje sezone, začinil še z ligaškim uspehom. Proti Granadi jezadel že v tretji minuti. Baskovska ekipa je v 72. minuti zapravila najstrožjo kazen, ko je slabo streljal, na drugi strani pa je nato v 79. minuti zadel. A tekma se ni končala z delitvijo točk, za vse tri za Athletic je poskrbelz golom v sodnikovem dodatku.Barcelona je že v soboto z 2:0 premagala Osasuno, Sevilla pa je nepričakovano izgubila s predzadnjim Elchejem z 1:2 in zapravila priložnost, da bi ostala v stiku s prvo trojico. Kolo se bo končalo v ponedeljek s tekmo med Betisom in Alavesom.V italijanskem prvenstvu je Roma z 1:0 premagala Genoo, za katero je do 78. minute igral. Edini gol je v 24. minuti z glavo dosegel. Parma je zgostovala pri Fiorentini in iztržila neodločen izid 3:3. Na 2:2 je v 72. minuti izenačil Kurtić. Parma je bila blizu zmage, saj jev 90. minuti zadel za 3:2. Toda v peti minuti sodniškega dodatka jez avtogolom podaril točko Fiorentini.Verona je gostila drugouvrščeni Milan in izgubila z 0:2. Za zmago gostov sta gola dosegla(27.) in(50.). Crotone je gostil Torino in ga ugnal s 4:2. Dvoboj med Sampdorio in Cagliarijem se je končal z izidom 2:2, potem ko je gostom točko v šesti minuti sodniškega dodatka z močnim strelom prinesel. Na zadnji tekmi dneva je Napoli gostil Bologno in zmagal s 3:1.Že v soboto so nogometaši Juventusa, ki branijo naslov v italijanski ligi, gostili Lazio in zmagali s 3:1 po dveh zadetkih. Spezia in Benevento sta se razšla z 1:1, Udinese pa je z 2:0 odpravil Sassuolo.Krog bosta v ponedeljek sklenila vodilni Interin AtalantaNogometaši Liverpoola so v 27. kolu elitne angleške lige gostili Fulham in igrišče spet zapustili sklonjenih glav. Gostje so z golomv 45. minuti zmagali z 1:0. »Rdeči« so na prvenstveni lestvici šele osmi.Osrednja tekma kroga med vodilnima Manchester Cityjem in Manchester Unitedom je pripadla »rdečim vragom«, ki so bili boljši z 2:0. Za goste sta v polno zadela(v drugi minuti z 11-m) in(50.).Tottenham je v dvoboju s Crystal Palaceom slavil visoko zmago s 4:1, West Bromwich Albion in Newcastle pa sta se razšla brez golov. Že v soboto sta Burnley in Arsenal igrala 1:1, Sheffield United je izgubil proti Southamptonu z 0:2, Aston Villa in Wolverhampton sta se razšla z 0:0, Brighton & Hove Albion pa je z 1:2 klonil pred Leicester Cityjem.Krog se bo končal v ponedeljek s tekmama Chelsea – Everton in West Ham United – Leeds United.