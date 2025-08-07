Olimpija s šok terapijo nad Albance, Celje z že znano formo proti Švicarjem

Nogometaši Olimpije in Celja lovita evropsko jesen v konferenčni ligi. V prvih tekmah tretjega kola Olimpija gosti albansko Egnatio, Celje pa se bo v gosteh pomerilo proti znancu, Luganu, ki ga je v tem tekmovanju izločilo v lanski sezoni, v kateri je prišlo vse do četrtfinala.

Slovenski ekipi tekmi pričakujeta v precej različnem razpoloženju. Minulo nedeljo sta se merili v državnem prvenstvu, Celjani pa so Ljubljančane povsem zasečili (5:0). To je bilo usodno za trenerja Olimpije Jorgeja Simãa, ki je moral trenersko mesto prepustiti vršilcu doložnosti trenerja Hrvatu Ivanu Senzenu. Pred njim je vendarle zelo težka naloga, državni prvaki so s spremenjeno ekipo na začetku sezone povsem razglašeni, krivulje predstav pa ne bo lahko obrniti navzgor.

»Za menoj je zelo intenzivnih 24 ur. Z igralci sem opravil številne pogovore, hkrati pa skušam postaviti kamenčke na pravo mesto. Glede na vse okoliščine je vzdušje v ekipi zelo dobro, igralci se zavedajo celotne situacije in so se trdno odločeni dokazati in pokazati svoj maksimum že na četrtkovi zahtevni tekmi proti Egnatii. Upam, da se bo Olimpija že proti albanskemu prvaku pokazala v pravi luči in bo ponovila predstave iz minule sezone, ko je igrala napadalno in imela veliko željo po dokazovanju,« je povedal na prvi novinarski konferenci v novi vlogi 44-letni Senzen.

Celjani so zaradi zmage v Ljubljani in solidnih predstav v prvenstvu precej bolj samozavestni. Na poraz v kvalifikacijah za evropsko ligo proti ciprskemu AEK so že pozabili, še vedno verjamejo, da se jim bo tudi letos uspelo. Tekma proti Olimpiji je pokazala veliko dobrega v ekipi Alberta Riere, a lahko je tudi dvorezen meč, saj so igrali proti neprepoznavnemu tekmecu.

Celjani so v dobri formi, toda tekmeci iz Lugana še niso pozabili poraza v osmini finala konferenčne lige v minuli sezoni. FOTO: Leon Vidic/Delo

Neprepoznaven naj bi bil na začetku sezone tudi Lugano, s katerim je bil v prejšnji sezoni boj negotov vse do zadnjih minut povratne tekme. Švicarji, ki so v lanskem državnem prvenstvu zasedli četrto mesto, niso zmagali že na osmih zaporednih tekmah. V kvalifikacijah za evropsko ligo jih je izločil romunski Cluj, izgubili so tudi uvodni tekmi prvenstva, najprej proti Thunu, nato pa z 0:4 proti Sionu.

1. tekma

Olimpija – Egnatia 0:0 (Alex Tamm je v 68. minuti zgrešil kazenski strel)