Olimpija v primeru zmage nad neugodne Bolgare

Nogometaši Olimpije poznajo prvega in drugega tekmeca v kvalifikacijah za ligo prvakov. Boj za paradno tekmovanje Uefe bodo odprli 11. oziroma 12. julija v Stožicah v Ljubljani, ko bo njihov tekmec latvijski prvak Valmiera, je določil včerajšnji žreb na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu. Povratna tekma bo 18. oziroma 19. julija v Latviji.

Danes so ob Ženevskem jezeru izžrebali tudi pare 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Olimpija bi se v primeru napredovanja v 2. kolo v njem pomerila z zmagovalcem para, v katerem sta kosovski prvak Balkani in bolgarski prvak Ludogorec, ki je izraziti favorit tega dvoboja. Tekme 2. kola kvalifikacij bodo 25./26. julija in 1./2. avgusta.

Svoje tekmece v tem delu tekmovanja so dobili štirje slovenski klubi Celje, Maribor, Domžale ter v primeru poraza v 1. krogu kvalifikacij lige prvakov tudi Olimpija. Slednjo v primeru poraza proti Valmieri v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo čaka sanmarinski Tre Penne ali islandski Breidablik.

Maribor na Malto, Celje na Portugalsko

Domžalčani bodo v primeru zmage nad Balzanom v nadaljevanju kvalifikacij za konferenčno ligo igrali proti Vaduzu iz Lihtenštajna ali Neman Grodnu iz Belorusije. Prvo tekmo bodo igrali pred domačimi navijači, drugo pa v gosteh. Tudi Mariborčane v prvem krogu čaka klub z Malte. Če bodo vijoličasti boljši od Birkirkare, se bodo v drugem krogu pomerili z luksemburškim Differdangeom. Celjani bodo prvič na delu v drugem krogu kvalifikacij, nasproti pa jim bo stala portugalska Vitoria. Prva tekma bo v Celju, druga pa na Portugalskem. Prve tekme drugega kroga bodo na sporedu 27. julija, povratne pa 3. avgusta.