Olimpijin tekmec Lille iz rok izpustil zmago

Nogometaši Lilla, ki bodo v sredo ob 16.30 gostili ljubljansko Olimpijo v okviru 1. kola skupinskega dela konferenčne lige, so v domačem prvenstvu gostovali pri Rennesu. Tam so osvojili točko za 2:2 in so vsaj začasno na petem mestu med francosko elito.

Lillu je v gosteh sicer kazalo še bolje, saj je vse do 74. minute vodil z 2:0 po golih Lenyja Yoroja in Bafodeja Diakiteja. A sta Lorenz Assignon in Ibrahim Salah domačim le prinesla točko. Slednji je zadel v 89. minuti.

Že v petek je zasedba iz Nice zmagala v Parizu, neprimerno bogatejši PSG, ki brani naslov prvaka, je premagala s 3:2, pa čeprav je Kylian Mbappe dosegel dva gola in je s sedmimi prvi strelec lige.