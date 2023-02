Parižani v skrbeh, poškodovan tudi Lionel Messi

Ambicije Paris St. Germaina o svojem prvem naslovu evropskega prvaka so znova močno ogrožene. Trener Christophe Galtier je za torkovo prvo tekmo osmine finala proti Bayernu že izgubil najboljšega strelca svetovnega prvenstva v Katarju Kyliana Mbappeja, zdaj pri francoskemu prvaku trepetajo pred tem, da bi lahko ostali še brez Lionela Messija. Svetovni prvak in najboljši igralec mundiala si je v pokalnem porazu v Marseillu poškodoval stegensko mišico in bo izpustil prvenstveni derbi proti Monacu konec tedna.

PSG in Bayern se bosta pomerila še tretjič v zadnjih štirih sezonah lige prvakov. Leta 2020 je bil v finalu boljši Bayern (1:0), leto pozneje so se Parižani oddolžili z zmago v četrtfinalu. V Münchnu so premagali Bavarce s 3:2, v Parizu so izgubili z 0:1.