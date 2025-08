Pep Guardiola se bo lahko posvečal zgolj Manchester Cityju

Dvanajst dni pred uradnim začetkom nove sezone angleškega nogometnega prvenstva (15. t. m.) so pri Manchester Cityju zaskrbljeni in srečni hkrati. Ali bo svež status njihovega trenerja in tvorca šestih naslovov angleškega prvaka in enega evropskega Pep Guardiola krivuljo uspehov obrnil navzgor, ali pa se nadaljeval sestop z angleškega vrha, ki se je začel v minuli sezoni? Del navijačev je namreč prepričanih, da je City izgubil šampionskost prav zaradi trenerjevih zakonskih težav.

Zdaj jih trener ne bo imel več. Guardiola bo v novo sezono vstopil samski. Razmerja med slavnim trenerjem Manchester Cityja in Cristino Sarro bo po dolgih in zapletenih ločitvenih pogajanjih konec, sta se odločila zakonca, ki sta bila skupaj več kot tri desetletja, od leta 2014 pa tudi poročena.

»Podpis ločitve bo neizbežen. Njun odnos se je čustveno končal. Prenehal je biti prijateljski in je postal prisrčen. Razhod je prišel na drugo raven,« sta pojasnili španski novinarki Laura Fa in Lorena Vazquez, ki sta odkrili in spremljali ločitev.

Prvi razpoke med Pepom in Sarro, sicer modno podjetnico, so se pojavile že pred petimi leti, ko je ona zapustila Manchester, ker se ni prilagodila na tamkajšnje okolje in življenje, ter se je vrnila v Barcelono. Ko je konec lanskega leta Guardiola podaljšal pogodbo do konca sezone 2026/27, sta se dokončno odločila za razhod.

Namigi iz krogov bližnjih družinskih članov naj bi razkrili, da je bila ločitev čustveno zelo težka, čeprav prijateljska. Oba sta najela istega odvetnika, ker sta se želel izogniti dolgotrajni pravni bitki.

Par ima tri otroke, 24-letno Mario, 17-letno Valentino in 22-letnega Mariusa.