Pep in Cristina sta si dala še eno priložnost

Kmalu zatem, ko je Pep Guardiola konec novembra lani podaljšal pogodbo z Manchester Cityjem še za dve leti, se je njegovo življenje obrnilo na glavo. City je začel nizati poraze, žena Cristina Serra pa je decembra po 30 letih zveze oddala vlogo za ločitev.

Zdaj so se Kataloncu obzorja vendarle zjasnila. Sinjemodri so v premier league spet našli tekmovalni ritem in si praktično zagotovili ligo prvakov v naslednji sezoni, Pep in Cristina pa sta si dala še eno priložnost. Zakonca sta v Barceloni skupaj preživela velikonočne praznike, kot poroča časnik El Nacional, je njuno zvezo še mogoče rešiti.

Par se je začel oddaljevati že leta 2019, ko se je Cristina iz Manchestra vrnila domov v Barcelono, kjer vodi modno podjetje. Guardiolova odločitev, da ostane v Angliji, pa je bila kaplja čez rob. Zdaj naj bi se trener zavezal, da bo enkrat tedensko, ko ne bo imel tekme, prihajal v Barcelono. Kot je povedala družinska prijateljica, je bila ravno Guardiolova dolgotrajna odsotnost jedro težav. Po njenih besedah oba še vedno nosita poročna prstana.

Cristina je Pepa spremljala lani na podelitvi Fifinih nagrad. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Začetek operacije »sprava« je bil prejšnji mesec, ko je 54-letni Guardiola le nekaj ur po tekmi pokala FA s Plymouthom z zasebnim letalom iz Manchestra prišel v Barcelono in nenapovedano obiskal družinsko hišo.

Pep in Cristina sta se sicer srečala leta 1994, poročila sta se 20 let kasneje. Od leta 2019 sta se videvala le redko. Cristina se je preselila v Barcelono s hčerko Valentino (17). Druga otroka, Maria (24) in Marius (22), sta ostala v Angliji, toda ne živita več z očetom.

Ločitveni postopek naj bi sicer potekal v spoštljivem duhu, zakonca nista hotela prizadeti otrok in sta celo najela isto odvetniško firmo. Februarja je že bil narejen osnutek pogodbe o razdelitvi več deset milijonov evrov premoženja. Morda pa je le ne bo treba podpisati.

Družinska posest z dvorcem v elitni soseski Pedarlbes v Barceloni ocenjujejo na več kot 10 milijonov evrov. Guardiola od leta 2021 stanuje v luksuznem apartmaju v Salfordu blizu središča Manchestra, za katerega je odštel 3,5 milijona evrov.