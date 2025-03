Valerij Kolotilo: Da tekmujemo z Avstrijci, Turki in Poljaki, plačujemo več

V nadaljevanju preberite:

Predsedniku celjskega nogometnega kluba Valeriju Kolotilu se kot celjskim navijačem in drugim nogometnim navdušencem na tekmah svojega moštva vselej naježi koža. Čustvena nihanja od razočaranja do navdušenja so stalnica, odkar je na trenerski stolček vrnil Alberta Riero. Za Celjani je res vznemirljivo obdobje, v Stožicah so se minuli teden praktično poslovili od obrambe naslova prvaka, v Evropi se po minimalni zmagi proti Luganu v prvi tekmo osmine finala spogledujejo z novim podvigom in napredovanju v četrtfinale konferenčne lige. Toda 54-letni prvi mož Celjanov mora razmišljati tudi o tem, kaj in kako po Evropi.

Gospod Kolotilo, zdi se, da se ni nič spremenilo v primerjavi s prvim delom sezone. Doma ste v novo leto vstopili slabo, v Evropi ste zasijali. Kakšna je vaša ocena?

Ni kaj skrivati, sezona je vihrava. V vsakem primeru smo tudi uživali in v nogometu uživam vsak dan. Rezultati? Bile so tekme, ki si jih nismo zaslužili izgubiti, bile so tekme, na katerih smo bili res slabi, ampak na koncu bo nogomet odgovoril na vprašanje, koliko in kaj smo si si zaslužili. Presodil nam bo. Moja ocena je, da delamo dobro, da moštvo napreduje.

Ne le v nogometu, tudi na drugih področjih velja pravilo, da stanje na igrišču odraža delo trenerja. Ste v najbolj turbulentnem obdobju sploh razmišljali o odstavitvi Alberta Riere?

Ne 'padamo' na vsak zdrs, saj na stanje v moštvu in njegovo podobo gledamo z večih zornih kotov. Ne razmišljamo kratkoročno, ker imamo dolgoročne in bolj celovite načrte, zaradi katerih ne nasedamo na izzivanja, kot jih slišimo v medijih, češ, Celje je izgubilo, menjajte trenerja. Ne, to ni naš način razmišljanja in je drugačen v tem, kako vidimo trenerja ter stanje v moštvu. Dejstvo je, da mora prevladovati strokovni odnos, vodstvo in igralci vidijo, da jih vodijo vrhunski strokovnjaki, in če vidijo, da gre razvoj v pravo smer, potem napredujejo.

Albert Riera sodi med zahtevne in posebne trenerje. Zakaj mu tako zaupate?

Vsakokrat, ko menjaš trenerja brez opravičil, je to nepošteno. Ampak, kako je menjava poštena? Bom poskušal pojasniti, Celje ima nekaj več, bil je prvak, a ni bilo nobene konkretne ponudbe za igralca. Zdaj igramo lepo, vsi razmišljajo o tem, da igrajo lepo, manj trpimo. Pod Albertovo taktirko so igralci in moštvo napredovali. Tako želim videti igralce in moštvo na igrišču. Že po jesenskem porazu proti Olimpiji sem rekel, izgubil je boljši. Ampak bil sem zadovoljen, ker se je videlo, da se trudijo in kaj delajo. Dobro se zavedam, da se težko naučiš vse v enem dnevu, da bo še veliko razburljivih trenutkov in da bomo potrebovali nekaj časa, da se vsi prilagodimo.