Velikodušni predsednik upa, da bo tekma življenja začela vračati vložek

V nadaljevanju preberite:

dkar je slovenski nogometni prvak odšel pod okrilje rusko-ukrajinske poslovne skupine, ki jo v Sloveniji vodi predsednik kluba Valerij Kolotilo, je Celje postal tudi klub z najvišjim proračunom pri nas. V slabih štirih letih so vlagatelji že porabili približno 30 milijonov evrov. Je pred jutrišnjo zadnjo tekmo leta in zadnjo v ligaškem delu konferenčne lige (KL) na domačem štadionu Z'dežele proti valižanskemu tekmecu The New Saints napočil trenutek za vračanje vložka?

Kaj prinaša nadaljevanje evropskega poglavja, ni nikakršna skrivnost. Seštevek nagrad bi se z zmago že približal petim milijonom evrov, kolikor bi navrgli letošnji evropski nastopi z dodatkom v »play-off«.

Z nekaj sreče in manj poškodbami ključnih igralcev bi dvoboj proti Valižanom štel le še za prestiž, tako pa sodi v kategorijo tekem za vse ali nič. Celjanom novo leto v Evropi namreč zagotavlja le zmaga. »To leto ni bilo naše, naj bo naslednje. Od prve sekunde bomo igrali maksimalno nabrušeno, za nas je to finalna tekma sezone, tekma naših življenj,« je napovedal trener Albert Riera.