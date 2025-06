Lep poklon navijačev pokojni hčerki Luisa Enriqueja

V življenju obstajajo tudi pomembnejše stvari, kot je nogomet, a se jim najboljša igra na svetu zna prikloniti, ko pride čas za to. Tako je bilo tudi pred finalom lige prvakov, ko so se navijači PSG z velikim transparentom, ki je prikazoval hčerko Luisa Enriqueja, ki na sredini igrišča zapiči zastavo kluba, poklonili njegovi pokojni hčerki Xani.

Zaradi posledic redke vrste raka je preminila pred šestimi leti, ko je bila stara le devet let. Enrique se je nato umaknil iz nogometa, s Parižani pa se je vrnil in osvojil sloviti trojček, kot prvi je v mesto luči pripeljal pokal za ligo prvakov. »Lepo je bilo, da so se navijači spomnili na hčerko, to mi veliko pomeni. Čutim, da je ta otrok vedno z mano, vedno je v mojem srcu, tudi tokrat mi je pomagala do zmage. Iz vsega, kar smo skupaj prestali, želim potegniti le najboljše, to je moja miselnost. Zelo lepo je bilo videti, da so se navijači spomnili nanjo, a jaz ne potrebujem lovorike za to, na Xano mislim vsak dan,« je po tekmi čustveno povedal Enrique.

Luis Enrique se po tekmi ni zadrževal, na zelenici si je pri slavju s svojim štabom in igralci dal duška, pozdravil je tudi ultrase za golom. FOTO: Odd Andersen/AFP

O tekmi je španski strateg, ki tudi v težkih trenutkih ni odstopal od filozofije igre, ki ga je na koncu pripeljala do naslova prvakov, dejal: »Pred tekmo je bil pritisk ogromen, a smo našli ravno pravo razmerje med motivacijo in osredotočenostjo. Od začetka smo bili odlični, Dembele je pritiskal na branilce, ki niso mogli igrati z žogo, nato smo izkoristili vsako priložnost. Ekipa je bila fenomenalna, ne vem, če tekmi lahko rečemo mojstrovina, a smo odigrali odlično.«