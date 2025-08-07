Policija nad nogometne navijače z DNK sprejem za označevanje

Policija iz angleškega Chesira je sporočila, da bo to sezono v poskus omejevanja neprimernega vedenja med nogometnimi navijači uporabljala sprej za označevanje DNK. Roka pravice bo sprej uporabljala na vseh tekmah četrte lige v regiji, začenši s sobotno tekmo Crewe Alexandra in Accrington Stanleyja.

Sprej opremo, oblačila in kožo navijačev označi z nevidno in edinstveno kodirano raztopino sintetične DNK, ki jo je kasneje mogoče uporabiti za forenzične dokaze. »Na koži in oblačilih ostane mesece,« pravi policija, ki sporoča, da je sprej viden pod ultravijolično svetlobo.

»Vemo, da velika večina nogometnih navijačev spoštuje zakon, a žal so včasih na tekmah nekateri, ki nameravajo povzročati nerede, zato je močan odziv policije nujen,« je dejal načelnik policije Mark Roberts, ki je vodja nadzora nogometnih tekem v Združenem kraljestvu. Če pride do izgredov med navijači, lahko policija tako še veliko kasneje ugotovi, kdo je bil udeležen in ga sankcionira.

»Prepričan sem, da bo uporaba spreja resnično spremenila trenutno stanje, saj bo pomagala prepoznati in odvrniti kriminalce, ki obiskujejo nogometne tekme tukaj v Cheshiru,« še dodaja Roberts. Če se bo sprej izkazal za dobro rešitev, ga bomo verjetno postopoma videli tudi v večjih angleških ter evropskih nogometnih ligah.