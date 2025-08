Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

Prestopne sage, ki se je vlekla več tednov, je očitno naposled konec. Najbolj vroči slovenski nogometaš Benjamin Šeško je izbral Manchester United in naj bi z 20-kratnimi angleškimi prvaki podpisal petletno pogodbo do leta 2030 z možnostjo podaljšanja za še eno sezono. Dogovor o plači je potrdil tudi prestopni guru Fabrizio Romano.

Prestop iz RB Leipziga je vreden okrog 85 milijonov evrov (80 + dodatki), kar je absolutni slovenski rekord. Tudi prejšnjega je imel Šeško, ki je leta 2023 za 24 milijonov evrov prišel iz Salzburga v Leipzig. Kluba morata uskladiti samo še zadnje podrobnosti glede odškodnine, kar ne bi smela biti težava.

Dvaindvajsetletni napadalec bo v premier league debitiral 17. avgusta, ko bo na Old Traffordu gostoval Arsenal. Topničarji so namesto Šeška izbrali Viktorja Gyökeresa.

Noben slovenski nogometaš še ni igral za tako slaven klub, odkar je bil Brane Oblak ob koncu 70. let član Bayerna. Manchester United je 20-kratni angleški prvak, 13-krat je osvojil pokal FA, trikrat ligo prvakov, po enkrat evropsko ligo in pokal pokalnih zmagovalcev.

Tako Manchester United kot Newcastle sta se v zadnjih dneh potegovala za 22-letnega Radečana. Rdeči vragi so včeraj podali ponudbo v višini 85 milijonov evrov. Newcastle je v soboto ponudil 80 milijonov evrov, v ponedeljek pa je to vsoto zvišal na 85 milijonov evrov in pet milijonov dodatkov, kar je Leipzig sprejel.

Šeško se je izkazal v Leipzigu. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Izvrstni slovenski napadalec je v zadnji sezoni za Leipzig v bundesligi na 33 tekmah dosegel 13 golov in prispeval pet podaj. V vseh tekmovanjih je na 45 tekmah zbral 21 zadetkov in šest asistenc. Za Slovenijo je v 41 nastopih dosegel 16 golov.

Najslabša sezona

United, ki ga je sredi sezone prevzel Portugalec Ruben Amorim, je imel najslabšo sezono v zadnjih 51 letih, v premier league je zasedel 15. mesto, izgubil je proti Tottenhamu v finalu evropske lige in ne bo igral v Evropi. V napadu je bil neučinkovit in je v poletnem prestopnem roku že pripeljal napadalca Matheusa Cunho in Bryana Mbeuma.

Šeškov prihod bi lahko potisnil proti izhodu Danca Rasmusa Højlunda, za katerega bi lahko United dobil 35 milijonov evrov, kar je več kot polovico manj, kot je zanj plačal Atalanti leta 2023.

Amorim naj bi se pred dnevi srečal s Šeškom in mu v dveh urah predstavil svoje taktične načrte z njim, kar je menda prepričalo Slovenca. Newcastlov trener Eddie Howe ga menda ni niti poklical.

V premier league bo v tej sezoni igral tudi Šeškov reprezentančni soigralec Jaka Bijol, ki bo branil barve Leedsa.