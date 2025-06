Pot iz Argentine ni nikoli predolga, prijateljskih tekem ni

V idealnih pogojih slovenska nogometna reprezentanca na Brdu nadaljuje priprave za tekmi z Luksemburgom ter BiH. Selektor Matjaž Kek ima še vedno nekaj težav s poškodbami, Jan Oblak vadi v fitnesu, Adam Gnezda Čerin ima težave z mišico, tudi nastop Benjamina Šeška je še vedno zelo vprašljiv.

To odpira vrata rezervistom, tudi povratniku v izbrano vrsto Andresu Vombergarju. »Zame je vedno velika čast, da lahko pridem na zbor reprezentance. Časa pred svetovnim prvenstvom ne bo veliko, upam, da bom dobil tudi minutažo, da pokažem svoje sposobnosti in da se bo dobro izšlo,« pravi v Argentini rojeni slovenski napadalec, ki bi ob odsotnih Šešku in Žanu Vipotniku lahko dobil priložnost že jutri v Luksemburgu.

Pred novinarske mikrofone je stopil tudi Sandi Lovrić, ki je ob tem dejal: »Dobro se počutim, bila je dolga sezona, a se vedno nekako pripravimo še na reprezentanco. Spomini na lanski euro so lepi, a ne smemo živeti v preteklosti. Prijateljskih tekem ni, na vsaki je rezultat pomemben, vsaka je nova priložnost za dokazovanje selektorju.«

Slovenska reprezentanca se bo jutri ob 17. uri odpravila na pot proti Luksemburgu, tekma jih čaka v petek ob 19. uri.