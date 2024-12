Preoblečena superliga je izzvala Fifo in Uefo

Pobudniki propadlega projekta evropske nogometne superlige, ki naj bi predstavljala konkurenco ligi prvakov, so danes razkrili novo ime in novo tekmovanje. Agencija A22 je evropski nogometni zvezi Uefi in mednarodni Fifi poslala predlog za priznanje novega »vseevropskega klubskega tekmovanja« z imenom liga unify oziroma enotna liga.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je odobritev novega evropskega nogometnega klubskega tekmovanja malo verjetna, glede na to, da tako Uefa kot Fifa odločno nasprotujeta projektu.

Glavni pobudniki propadlega zaprtega nogometnega tekmovanja velikih in najbogatejših klubov po zgledu severnoameriških elitnih poklicnih lig so pri Real Madridu. Pri agenciji A22, ki kot krovno podjetje stoji za projektom, še vedno vztrajajo pri oblikovanju tekmovanja, čeprav je naletel na najširše nasprotovanje.

V pismu Uefi, ki ga je prejela dpa, pobudniki trdijo, da nasprotovanje njihovemu tekmovanju ni v skladu z dejstvom, da mora biti Uefa »vedno odprta, pregledna in brez navzkrižja interesov«.

Pri A22 so se sklicevali na lansko sodbo evropskega sodišča, ki je razsodilo, da Uefa in Fifa ne smeta drugih tekmovanj postaviti v odvisnost od svojih pooblastil. V krovni evropski in mednarodni organizaciji so si razlagali del sodbe kot zmago zanje.

Uefa je to sezono radikalno spremenila svojo prestižno ligo prvakov, da bi poskušala preprečiti grožnjo superlige. Spremembe vključujejo tekmovalni sistem s 36 ekipami in bistveno več tekem.

Ideja o superligi je leta 2021 hitro padla v vodo, potem ko so največji angleški klubi kmalu po objavi zaradi protestov navijačev umaknili svoje soglasje. Navijači niso bili zadovoljni z načrtom za zaprto ligo velikih klubov.

Propadla ideja se je zdaj prelevila v ligo unify, poenoteno oziroma združeno ligo, kjer bi bila za sodelovanje v njej odločilna uvrstitev v državnih ligah tako kot pri ligi prvakov.

Druga ključna obljuba je vzpostavitev pretočne platforme, na kateri bi si navijači po vsem svetu lahko brezplačno ogledali vse tekme v novem tekmovanju.

Predlog vsebuje oblikovanje štirih kakovostnih lig, v katerih bi skupno igralo 96 klubov. Najvišji rang tekmovanja, star league, liga zvezd, bi zajemal 16 ekip, ki bi bile razdeljene v dve skupini s po osmimi ekipami. Enak format bi veljal tudi za po težavnosti drugo tekmovanje z imenom zlata liga. V tretji in četrti ligi naj bi nastopalo po 32 ekip v vsaki.