Manj se imata rada, bolje jima gre

Uefa in Real Madrid oziroma njuna predsednika Aleksander Čeferin in Florentino Perez sta ugledneža, ki vsak po svoje in na najboljši možni način skrbita za svoji družini. Sta tekmeca, v nogometni družini pravzaprav »smrtna« sovražnika. Od trenutka, ko je hotela pod Perezovim vodstvom vajeti klubske nogometne elite prevzeti superliga, se je začela ena od najbolj vznemirljivih tekem v tem tisočletju in tudi v zgodovini, ki je na vseh ravneh sprožila nesluten razvoj.

Od izbruha afere superliga je Real Madrid osvojil dve ligi prvakov, štiri, odkar je Čeferin predsednik Uefe, šest v zadnjih enajstih sezonah. V štirih letih je Real svojo tržno vrednost in sloves povečal bolj kot katerikoli drugi klub, ima največ navijačev na svetu in sledilcev na družbenih omrežjih.

Pritisk iz ozadja je Uefo potisnil v odlično formo in oblikoval redko videno enotnost, ki je prinesla večje blagostanje tudi malim. Uefini prihodki od lige prvakov se bodo po predvidevanjih do konca sezone oziroma v štiriletnem mandatu s približno treh milijard povzpeli do vsaj šestih milijard.