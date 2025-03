Prvi as blesti v Napoliju, odmeva pa tudi njegova romanca

V nadaljevanju preberite:

Slovaška in Slovenija sta se v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v nogometu že večkrat pomerili, tokrat pa bosta prvič igrali v končnici lige narodov. Zakaj bratislavski štadion v četrtek ne bo poln? Kakšni so bili zadnji nogometni dnevi v slovaški metropoli in zakaj sta slovenska reprezentanta Kenan Bajrić in Adrian Zeljković pod posebnim drobnogledom Slovakov? Kakšna je zgodba najboljšega slovaškega nogometaša Stanislava Lobotke na igrišču in ob njem? In zakaj bo ta tekma posebna za nekdanjega Milanovega asa Juraja Kucko?