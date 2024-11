Končan žreb lige narodov: Kekovi najprej v Bratislavo

Na sedežu Uefe so izžrebali pare dodatnih kvalifikacij za prehajanje iz skupine v skupino lige narodov. Slovenska nogometna reprezentanca je dobila tekmeca, s katerim bo 20. in 23. marca igrala za obstanek v ligi B. To je ena od drugouvrščenih reprezentanc iz lige C in stara slovenska znanka Slovaška. V Nyonu je bil tudi slovenski selektor Matjaž Kek.

Zmagovalec dvoboja bo igral v ligi narodov B tudi v naslednji sezoni, poraženec v ligi C. Pari kvalifikacij za ligo B/C: Slovenija – Slovaška, Kosovo – Islandija, Bolgarija – Irska, Armenija – Gruzija. Prva tekma Slovenije bo na Slovaškem 20. marca prihodnje leto, povratna tri dni pozneje v Sloveniji. Istočasno bodo igrali tudi četrtfinale med elito ter dodatne tekme za preboj v ligo A in B, medtem ko bodo tekme za preboj v ligo C iz lige D 26. in 31. marca 2026.