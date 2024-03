Rdeči vragi spet brez vražje igre

Nogometaši Aston Ville in Tottenhama v angleškem prvenstvu nadaljujejo boj za četrto mesto, ki vodi v ligo prvakov. V 30. kolu sta obe ekipi zmagali, Villa je bila z goloma Mousse Diabyja in Ezrija Konse z 2:0 boljša od Wolverhaptona, Londončani pa so imeli več težav z Lutonom, ki se krčevito bori za obstanek.

V Londonu je po polčasu vodil z 1:0, v 51. minuti dosegel avtogol, v 86. minuti pa ostal še brez točke, zmago je gostiteljem zagotovil Son Heung-min. Manchester United je točkovno še bolj zaostal, na gostovanju pri Brentfordu je ostal brez zmage, izid je bil 1:1. Tekma je ponudila dramo, gosti so namreč povedli v šesti minuti sodnikovega dodatka, ko je v polno zadel Mason Mount. Toda njihovo vodstvo je trajalo le slabe tri minute, izenačil je Kristoffer Ajer.

Sedem zadetkov je padlo na tekmi med Newcastlom in West Hamom, domači so zmagali s 4:3, zmago pa so si zagotovili v zadnjih minutah tekme. Potem ko so do 77. minute zaostajali z 1:3, so do konca napravili zasuk, junak preobrata je bil rezervist Harvey Barnes, ki je v 83. minuti izenačil, v 90. pa postavil končni izid.

Chelsea je spet razočaral svoje navijače, s predzadnjim Burnleyjem je na domačem igrišču igral le 2:2. Potem ko se je prvi polčas končal brez golov in brez dveh izključenih igralcev gostov, so ti ves drugi odigrali z dvema igralcema manj, a vseeno dvakrat izenačili.

V nedeljo bodo na sceno stopili kandidati za naslov. Derbi bo v Manchestru, kjer bo City gostil vodilni Arsenal, Liverpool se bo doma meril z Brightonom.