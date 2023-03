Reprezentanca v futsalu gladko premagala Črno goro

Slovenska reprezentanca v futsalu si je v prvem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2024 že zagotovila napredovanje v drugega. Na svoji tretji tekmi je v Podgorici še drugič premagala Črno goro, tokrat z izidom 4:1. S tem si je že zagotovila najmanj drugo mesto v predtekmovalni skupini 3, v kateri igra še Kazahstan.

Slovenci, ki so doma Črnogorce premagali s 3:1, so tekmo odlično odprli, Igor Osredkar je po minuti in pol igre zadel vratnico, le pol minute pozneje pa je po podaji Nejca Hozjana v polno zadel Teo Turk. Na 2:0 je v 12. minuti povišal Jure Suban, pred tem je nekajkrat uspešno posredoval tudi slovenski vratar Nejc Berzelak.

Slovenija, ki je imela ob koncu prvega dela tudi nekaj sreče, saj so tudi gostitelji zadeli okvir vrat, so bili v prvem delu boljši tekmec, je svojo prevlado na igrišču nadaljevala tudi v drugem. Po nekaj zgrešenih priložnostih je v 25. minuti tretji gol dosegel Klemen Duščak. Črnogorci so prek Lazarja Kosića znižali zaostanek, a to v slovenski vrsti ni povzročilo panike. V 38. minuti je Žiga Čeh postavil končni izid, že prej pa je Žan Janež je še enkrat stresel okvir vrat.

V sredo 8. marca bodo Slovenci prvi del kvalifikacij končali v Mariboru, in sicer s tekmo proti Kazahstanu, ki je bil doma boljši z 2:0.

V glavni del kvalifikacij za deseto SP je vstopilo 36 držav, tekmovanje bo potekalo do marca letos. Teh 36 držav je razdeljenih v 12 skupin. V elitni del tekmovanja bo napredovalo 12 prvakov skupin in štiri najboljše drugouvrščene ekipe.

Preostalih osem drugouvrščenih ekip gre v dodatno razigravanje v štirih parih, skupni zmagovalci teh parov pa se bodo uvrstili v elitni del kvalifikacij. V tem bo igralo 20 reprezentanc v petih skupinah. Pet prvakov skupin se bo prebilo na SP, štiri najboljše drugouvrščene ekipe iz petih skupin pa se bodo pomerile za še dve mesti.