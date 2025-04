Kdo ve, kako so gradili Prašnikar, Katanec, Zahović in Kek?

V nadaljevanju preberite:

Hrvaški novinarji se sprašujejo, kako je lahko prišlo do šokantnega razpleta 31. kola tamkajšnje HNL, ko se je vseh pet tekem končalo v nasprotju s pričakovanji »poznavalcev«, navijačev in stavnic. Hajduk, Rijeka in Dinamo bijejo srdito bitko za naslov nogometnega prvaka, toda vsi trije so izgubili na isto sredo. Še več, tudi na preostalih tekmah je prišlo do presenečenj (kvoti 4 in 5). Gorica je premagala Dinamo (kvota 9), Osijek je zmagal na Rijeki (8), Istra pa v Splitu (6). Kdor bi na tak razplet vložil 100 evrov, bi prejel 864.000 evrov!

Že danes je znano, da novi slovenski prvak zanesljivo ne bo točkovno tako skromen kot njegov hrvaški tekmec. Olimpija, ki ji kaže najbolje, je po 31 tekmah zbrala 68 točk, več kot državna prvaka Mura (2020/21) in Maribor (2008/09) v celotnih tedanjih sezonah, ko sta pristala pri 63 točkah. Celjani so lani zbrali 79 točk, Olimpija leto dni prej 73. Zdi se, da živimo v obdobju prevlade posameznih klubov, kakovost je zgoščena, kar je gotovo dobro za slovenske obete v novi evropski sezoni.