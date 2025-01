Katanec pred 35 leti šokiral Ancelottija, danes še Manchester City

V nadaljevanju preberite:

»Dobro si ga zapomnite, postal bo naš Ancelotti, ali pa bo še boljši!« Tako je legendarni jugoslovanski trener Vujadin Boškov 24. julija 1989 predstavil Srečka Katanca, novo okrepitev Sampdorie. Priljubljeni nogometni klub iz Genove dotlej ni poznal strasti ob morebitnem naslovu italijanskega prvaka, tedaj 26-letni Ljubljančan je prišel ob Ligursko morje tudi zaradi tega. »Ko krene na tekmečevo polovico igrišča, se ne ustavi. Gotovo je boljši tudi od Carla Ancelotija,« je dodal Boškov, čigar besede so navzoči novinarji jemali skeptično. Logično, Ancelotti je bil eden od zvezdnikov strahovito močnega Milana, ki je z Arrigom Sacchijem na klopi pokoril Evropo v zaporednih letih 1989-1990.

Toda kmalu se je zgodilo prav to, kar je napovedal slavni vojvodinski trener. Sampdoria je v sezoni 1990/91 dobila obe medsebojni tekmi z Milanom v serie A (1:0, 2:0), na obeh se je vpisal med podajalce za gol Srečko Katanec, današnjemu trenerju madridskega Reala pa niso mogli pomagati niti asi à la Gullit, Rijkaard in Van Basten. Sampdoria je končala sezono s petimi točkami več kot Inter in Milan, prvi strelec lige je postal Gianluca Vialli (19), za njim so se zvrstili Matthäus, Baggio in Klinsmann. Katancu sta se »opravičila« tudi soigralca Marco Lanna (180 cm) in Enrico Chiesa (176 cm), ki sta se ob njegovi predstavitvi pošalila iz Katančeve višine (190 cm), kot so zapisali v časopisu Gazzetta dello Sport.

Katanec seveda ni bil uspešen le v Sampdorii, prav tako ni bil le uspešen nogometaš, ki je med drugim igral na mundialu 1990. Močno se je uveljavil v vlogi nogometnega selektorja. V resnici je bil uspešen povsod, kjer je deloval – ob prehodu tisočletja je na klopi Slovenije odpravil mit, da tu prebiva narod smučarjev, pozneje je postavil na zemljevid resnih reprezentanc Makedonijo in Združene arabske emirate, bil uspešen z izbrano vrsto Iraka, četudi je novačil reprezentante – v času državljanske vojne, ko ni bilo lige – po Bagdadu, Erbilu in Basri, najzanimivejšo zgodbo pa piše na klopi Uzbekistana.

Kako mu kaže v Uzbekistanu in kaj nam je odgovoril na vprašanje, kako dober je eden od njegovih adutov v obrambi, ki je s svojo kakovostjo navdušil najbogatejše evropske klube?